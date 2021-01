Promozione interna alla rete a Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio ha accolto Giorgio Panariello e Marco Giallini in vista della partenza di Lui È Peggio di Me, lo show condotto dai due attori che esordirà giovedì prossimo proprio su Rai 3.

Se nella prima parte dell’ospitata promozionale, che i due hanno fatto in collegamento da Roma, il “gioco” è stato quello di sminuire ironicamente il contributo di Panariello allo show – con tanto di clip promozionale realizzata dalla redazione di Che Tempo Che Fa, in cui Panariello è stato definito “quell’altro” – Giallini e Panariello hanno poi parlato di quello che sarà Lui È Peggio di Me.

La scenografia dello studio vede due parti ben definite, una con l’atmosfera del late show americano, l’altra con la riproduzione di un appartamento. Giorgio Panariello presidierà la prima parte, ospitando fra gli altri Pio e Amedeo e Francesco Paolantoni, mentre il loft sarà la location dove Marco Giallini accoglierà Marracash, Paola Turci, Francesco De Gregori, lo chef Filippo La Mantia.

Panariello ha poi rivolto un appello a Fazio:

Noi ci conosciamo da tanti anni, ci frequentiamo e ci frequenteremo ancora. Io non so quante volte sono venute da te, non le ho contate, però io te lo faccio l’invito: perché non vieni e ti scolli per una volta dalla tua scrivania?

Fazio non ha voluto accettare in diretta l’invito, proponendo però a Panariello un cambio casacca per una sera, con Fazio al fianco di Giallini e Panariello al timone di Che Tempo Che Fa. L’inedito scambio è pressoché impossibile che si verifichi, ma forse ancora più remote sono le speranze di vedere Fabio Fazio ospite fuori dal suo contesto abituale.

A memoria, negli ultimi anni, una delle rarissime ospitate di Fazio in un altro programma televisivo fu quella realizzata nel 2016 a Stasera Casa Mika, dove appunto fu ospite nel one man show del cantante libanese. Fabio Fazio a quattro anni di distanza si concederà una nuova ospitata?