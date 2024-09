Come ogni anno ad anticipare la consegna degli Emmy Awards arrivano i Creative Arts Emmy, due serate di premiazioni di quelli che banalmente si potrebbero definire “premi minori” ma che rappresentano l’ossatura del panorama televisivo americano. La Television Academy che organizza e stabilisce questi premi, suddivide i riconoscimenti tra daytime e prime time Emmy, ci sono serate di premiazioni solo per le News e solo per i programmi per bambini e ragazzi. Essendo le categorie da premiare numerose, prima dei Prime Time Emmy si consegnano i Creative Arts Emmy in cui vengono premiati varietà, documentari, reality ma anche gli attori e le attrici guest star. Un riassunto delle due serate sarà trasmesso negli USA su FXX il 14 settembre.

Emmy 2024 quando ci sono?

Domenica 15 settembre, in Italia nella notte tra domenica e lunedì con diretta su Sky Atlantic e NOW.

Creative Arts Emmy 2024: la prima serata

La prima serata di premiazione dei Creative Arts Emmy 2024 c’è stata sabato 7 settembre. Tra i premi assegnati c’è stato quello alla miglior serie animata andato a Blue Eye Samurai di Netflix, che ha battuto I Simpson e X-Men ’97 di Disney+. Alan Cumming vince come conduttore di un reality per The Traitors (che Prime Video adatterà per l’Italia) battendo RuPaul Charles che da 8 anni vinceva la statuetta per Drag Race.

Maya Rudolph, che arrivava agli Emmy con ben 4 nomination, ha ottenuto la vittoria per il personaggio doppiato in Big Mouth. Angela Bassett ha vinto per il ruolo di narratrice della docu-serie Queens – Le regine della natura di National Geographic. Premiati anche il documentario su Beckham e quello dedicato a Jim Henson, Shark Tank e Welcome to Wrexham sono i due miglior reality.

Creative Arts Emmy 2024: la seconda serata

Nella seconda serata di premiazione dei Creative Arts Emmy 2024 di domenica 8 settembre, ci saranno premi importanti come gli attori guest star in comedy e drama e il miglior film tv. A domani con l’aggiornamento.

Creative Arts Emmy 2024: tutti i vincitori

La classifica per serie/show

Saturday Night Live: 6 Bule Eye Samurai: 4 Jim Henson Idea Man: 4 Oscar: 4 Billy Joel: The 100th – Live: 3 Welcome to Wrexham: 3

Elenco

Miglior Serie Animata

Bob’s Burgers (Fox, Disney+ in Italia)

Blue Eye Samurai (Netflix) – Vincitore

Scavangers Reign (HBO)

X-Men ’97 (Disney+)

I Simpson (Fox, Disney+ in Italia)

Miglior Reality

Antiques Roadshow

Diners, Drive-Ins and Dives

Love Is Blind

Queer Eye

Shark Tank — Vincitore

Miglior reality “unstructured”

Below Deck Down Under

Love on the Spectrum U.S.

RuPaul’s Drag Race: Untucked

Vanderpump Rules

Welcome to Wrexham – Vincitore

Conduttore di un reality

RuPaul Charles, RuPaul’s Drag Race

Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O’Leary, Barbara Corcoran, Robert Herjavec and Daymond John, Shark Tank

Alan Cumming, The Traitors – Vincitore

Kristen Kish, Top Chef

Jeff Probst, Survivor

Conduttore di uno speciale

Conan O’Brien Must Go

Finding Your Roots With Henry Louis Gates Jr.

How To With John Wilson

My Next Guest With David Letterman and John Mulaney – Vincitore

The Reluctant Traveler With Eugene Levy

Documentario/Serie non fiction

Beckham – Vincitori

The Jinx — Part Two

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV

STAX: Soulsville U.S.A.

Telemarketers

Documentario/Serie non fiction Speciale

Albert Brooks: Defending My Life

Girls State

The Greatest Night in Pop

Jim Henson Idea Man – Vincitore

Steve! (Martin) A Documentary in 2 Pieces

Miglior varietà speciale

Dick Van Dyke 98 Years Of Magic

Game Show

Jeopardy

Miglior regista per un varietà show

Liz Patrick, Saturday Night Live

Miglior regista per un varietà speciale

Hamish Hamilton, Oscar

Conduttore di un game show

Pat Sajak, Wheel of Fortune

Short Form Fiction

Only Murders In The Building: One Killer Question

Short Form non fiction/reality

Shōgun – The Making Of Shōgun

Varietà speciale Live

Gli Oscar

Miglior doppiatore

Hank Azaria: Moe Szyslak, The Simpsons

Alex Borstein: Lois Griffin, I Griffin

Sterling K. Brown: Angstrom Levy, Invincible

Maya Rudolph: Connie the Hormone Monstress, Big Mouth – Vincitore

Hannah Waddingham: Deliria, Krapopolis

Miglior narratore

Sir David Attenborough, Planet Earth III

Angela Bassett, Queens – Vincitore

Morgan Freeman, Life On Our Planet

Paul Rudd, I Segreti del polpo

Octavia Spencer, Lost Women of Highway 20

Miglior Film Tv

Mr. Monk l’ultimo caso (Peacock)

Quiz Lady (Hulu, Disney+)

Rosso, Bianco e Sangue Blue (Prime video)

Scoop (Netflix)

Unfrosted (Netflix)

Attrice Guest in un drama

Michaele Coel per Mr & Mrs Smith

Claire Foy per The Crown

Marcia Gay Harden per The Morning Show

Sarah Paulson per Mr & Mrs Smith

Parker Posey per Mr. & Mrs Smith

Attore Guest in un drama

Nestor Carbonell per Shogun

Paul Dano per Mr & Mrs Smith

Tracy Letts per Winning Time: l’ascesa della dinastia dei Lakers

Jonathan Pryce per Slow Horses

John Turturro per Mr & Mrs Smith

Attrice Guest in una comedy

Oliva Colman per The Bear

Jamie Lee Curtis per The Bear

Kaitlin Olson per The Bear

Da’Vine Joy Randolph per The Bear

Kristen Wiig per SNL Saturday Night Live

Maya Rudolph per SNL Saturday Night Live

Attore Guest in una comedy

Jon Bernthal, The Bear

Bob Odenkirk per The Bear

Matthew Broderick per Only Murders in the Building

Ryan Gosling per SNL – Saturday Night Live

Will Pulter per The Bear

N.B. l’elenco include una selezione delle tantissime categorie presenti agli Emmy, per tutti i vincitori visitate il sito Emmys.com.