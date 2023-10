Mediaset si è aggiudicata i diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa italiana di calcio per il prossimo triennio, stagioni 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027. Dunque, le partite della Coppa Italia (competizione che torna in campo proprio domani con i sedicesimi di finale) e della Supercoppa (da quest’anno con formula rinnovata) restano laddove sono attualmente, divise tra Canale 5 (i big match), Italia 1 e 20 (oltre che in streaming su Mediaset Infinity).

Una conferma, come quella riguardante la Serie A, che si è sbloccata la scorsa settimana dopo mesi di rinvii e accese discussioni interne alla Lega. Per i prossimi cinque anni, infatti, il massimo campionato di calcio sarà trasmesso su Dazn (7 partite in esclusiva) e Sky (3 partite in co-esclusiva con Dazn).

Questa sorta di stallo nella distribuzione dei diritti tv dovrebbe congelare anche il mercato dei telecronisti, dopo i tanti movimenti che si registrarono nell’estate del 2021, quando il mercato del calcio in televisione aveva subito una forte scossa con anche l’ingresso in campo di Prime Video di Amazon per quanto riguarda la Champions League.

Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset: i dettagli

L’assemblea dei club della Lega Serie A, riunitasi in videoconferenza, ha deciso di accettare la proposta di Mediaset che, secondo quanto si apprende, ha messo sul piatto circa 56 milioni di euro (compresa la parte variabile) più due milioni di costi fissi, per un totale di circa 58 milioni di euro a stagione rispetto ai 48 milioni del triennio 2021/24: hanno votato a favore della proposta 18 club, con Napoli e Fiorentina astenute. Battuta l’offerta della Rai, che era l’altra emittente rimasta in corsa.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

L’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. È un caso unico – e un orgoglio – per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori“.