Le partite di Serie A anche in chiaro, ora si può fare per davvero. Ma Mediaset, a dispetto di quanto ipotizzato negli scorsi mesi, non c’entra.

A partire dal 2024-2025, infatti, Dazn potrà trasmettere in chiaro un massimo di 5 partite a stagione. L’opzione riguarda il pacchetto Try and Buy che – nel contesto del bando per i diritti tv della Serie A 2024-2029 – è stato assegnato proprio alla piattaforma che detiene i diritti tv del massimo campionato di calcio (sette match in esclusiva, tre in co-esclusiva con Sky).

Resta da capire quali saranno le cinque gare scelte da Dazn e come l’emittente deciderà di veicolarle (sull’app? Sul sito? su un canale social?). Di sicuro, grazie a questa soluzione, gli utenti potranno vedere le sfide senza dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Il calcio (non di Serie A) in chiaro: i precedenti sui social

Per la Serie A si tratta di una importante novità, mentre un tentativo di trasmissione di partite del campionato nazionale in chiaro è stato fatto di recente all’estero: nel febbraio di quest’anno, infatti, Dazn ha mandato in onda su TikTok la sfida tra Real Betis e Barcellona, big match della Liga spagnola. Un’operazione messa in piedi con l’obiettivo di “raggiungere le nuove generazioni, promuovendo il calcio internazionale a una community ancora più ampia che oggi, sempre di più, fruisce di contenuti ed eventi live su più piattaforme“, come fu spiegato dalla piattaforma in quei giorni.

A proposito di Tik Tok, ricordiamo che nell’estate 2022 la Roma è stata la prima squadra di Serie A a trasmettere una sua amichevole (contro lo Shakhtar Donetsk) su quel social. Il live fece registrare oltre mezzo milione di views, con picco di utenti collegati di oltre 23 mila persone.

Dazn e il calcio, arriva un’altra svolta storica

A partire da agosto 2024, mese nel quale inizierà il nuovo campionato di Serie A, Dazn sarà protagonista di un altro momento storico legato al racconto televisivo del calcio, dopo quello sancito poche settimane fa con l’innovativo format intitolato Open Var. Cinque partite al massimo a stagione saranno visibili gratis in chiaro.