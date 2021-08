Si avvicina il ritorno in campo del calcio che conta. Il primo appuntamento ufficiale in Italia è quello con la Coppa Italia, competizione di cui da quest’anno e per il prossimo triennio Mediaset ha acquisito i diritti di trasmissione. Infatti, tutte le partite saranno proposte in esclusiva assoluta in chiaro su Mediaset (e in live streaming su Mediaset Infinity).

Si comincia tra poco più di una settimana, ossia venerdì 13 agosto, con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a martedì 17 agosto. Si tratta di un pacchetto di 16 match concentrati in quattro giorni. La messa in onda di queste gare sarà divisa tra 20 e Italia 1, in attesa che la competizione entri nel vivo (nel 2022) e che venga coinvolta anche Canale 5.

Al momento Mediaset non ha comunicato i nomi dei telecronisti che si occuperanno del racconto dei 32esimi di finale, che riguardano anche alcune squadre di Serie A (Genoa, Fiorentina, Spezia, Udinese, Verona, Cagliari, Empoli, Venezia, Salernitana, Torino, Bologna e Sampdoria). Da Cologno Monzese, tuttavia, ci confermano che queste gare coincideranno con l’esordio Mediaset in telecronaca di Riccardo Trevisani, appena approdato da Sky. Ci sarà anche l’altra voce sportiva di punta del Biscione, ossia Massimo Callegari (ex Dazn). Tra i commentatori tecnici (le secondi voci, come vengono chiamate in gergo) confermati Aldo Serena (tra i più bravi in Italia in questo ruolo) e Massimo Paganin.

Per la cronaca, lo studio dei match di Coppa Italia sarà condotto da Monica Bertini, che proporrà anche gli highlights.

Coppa Italia su Italia 1 e 20: il calendario dei 32esimi di finale

VENERDÌ 13 AGOSTO

Pordenone-Spezia ore 17.45 su 20

Genoa-Perugia/Sudtirol ore 18.00 su Italia 1

Udinese-Ascoli ore 20.45 su 20

Fiorentina-Cosenza ore 21.00 su Italia 1

SABATO 14 AGOSTO

Benevento-Spal ore 17.45 su 20

Cittadella-Monza ore 18.00 su Italia 1

Verona-Como/Catanzaro ore 20.45 su 20

Cagliari-Pisa ore 21.00 su Italia 1

DOMENICA 15 AGOSTO

Empoli-Vicenza ore 17.45 su 20

Parma-Lecce ore 18.00 su Italia1

Venezia-Frosinone ore 20.45 su 20

Torino-Cremonese ore 21.00 su Italia 1

LUNEDÌ 16 AGOSTO

Crotone-Brescia ore 17.45 su 20

Bologna-Ternana/Avellino ore 18.00 su Italia 1

Salernitana-Reggina ore 20.45 su 20

Sampdoria-Alessandria/Padova ore 21.00 su Italia 1.