Sta per tornare in campo il calcio che conta. In particolare, la stagione 2021-2022 sarà aperta ufficialmente dalla Coppa Italia. La competizione per la prima volta nella sua storia sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ne ha acquisito i diritti tv fino al 2024.

In particolare, la Coppa Italia vivrà le prime emozioni l’8 agosto con i turni preliminari (Ternana-Entella, Como-Reggiana, Alessandria-Cosenza e Perugia-Pescara), mentre dal 13 agosto al 16 agosto andranno in scena i trentaduesimi di finale.

Le primissime partite saranno trasmesse su Italia 1 e su 20, il canale sportivo di Mediaset. Il Biscione in questi giorni garantirà la diretta di sedici match, divisi tra la fascia preserale e quella di prime time. Ricordiamo che nei trentaduesimi saranno impegnate anche squadre di Serie A, come Sampdoria, Bologna, Fiorentina, Cagliari, Udinese, Verona e Torino, oltre che quelle appena retrocesse in Serie B come Benevento, Crotone e Parma. In campo anche le neo promosse in Serie A Empoli, Salernitana e Venezia.

Va osservato che nella Coppa Italia 2021/2022 parteciperanno meno squadre (44) rispetto al recente passato (78 l’anno scorso); si sfideranno tutti i club di Serie A, i 20 di Serie B e 4 di Serie C.

Tutte le partite si disputeranno in una gara secca, tranne le semifinali, che avranno invece la modalità andata/ritorno.

Le big, ossia le prime classificate dell’ultimo campionato di Serie A (più la vincitrice della scorsa Coppa Italia, ossia la Juventus) si aggiungeranno a partire dagli ottavi (oltre ai bianconeri, Inter, Milan, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo). A questo punto i match più prestigiosi saranno proposti su Canale 5.

In definitiva, ecco il calendario della Coppa Italia 2021/2022, trasmessa in chiaro su Mediaset in tutte le sue fasi.

– Turno preliminare: 8 agosto 2021

– Trentaduesimi: dal 13 al 16 agosto 2021

– Sedicesimi: dal 14 al 16 dicembre 2021

– Ottavi: 12, 13, 18, 19 e 20 gennaio 2022

– Quarti: dall’8 al 10 febbraio 2022

– Semifinali: 1 e 2 marzo 2022 (andata), 19 e 20 aprile 2022 (ritorno)

– Finale: 11 maggio 2022