Cambio di conduzione per il Concerto del Primo Maggio: dopo tre edizioni, Ambra Angiolini lascia il timone del Concertone a Stefano Fresi. Il passaggio di consegne sarebbe legato all’impegno della Angiolini sul set de Le Fate Ignoranti, la serie, tratta dall’omonimo film, che Ferzan Ozpetek sta realizzando per Disney+ e le cui riprese sono iniziate proprio la scorsa settimana.

Stefano Fresi arriva quindi alla conduzione del Concerto del Primo Maggio in un’edizione ancora piuttosto insolita, dopo quella del tutto eccezionale dello scorso anno realizzata esclusivamente con collegamenti e con Ambra in diretta dagli studi di via Teulada. Quest’anno la storica manifestazione, che si tiene nel giornata della Festa dei lavoratori e vede coinvolti come al solito i sindacti Cgil, Cisl e Uil, andrà in scena dalla Cavea dell’Auditorium della Musica e tornerà ad avere anche lo spazio pomeridiano, venuto a meno lo scorso anno.

Piazza San Giovanni, dalla quale l’anno scorso aprì con un breve collegamento il Concertone Ambra Angiolini, sede storica dell’evento, dovrebbe quest’anno tornare a vedersi grazie a un’esibizione di Antonello Venditti, che probabilmente aprirà lo spazio serale proprio da quella sede, ancora una volta però circondata da un grande vuoto, senza pubblico, il quale invece potrebbe esserci all’interno dell’Auditorium grazie a un sistema ad inviti, che richiederebbe comunque per l’accesso un test antigenico negativo.

Nel cast di quest’edizione ci saranno molti protagonisti dello scorso Festival di Sanremo, da Francesco Renga a Fedez, passando per Francesca Michielin, Bugo, Coma_Cose, Ermal Meta e tanti altri. Stefano Fresi, che proprio lo scorso anno era intervenuto all’interno della serata per ribadire l’importanza dei lavoratori dello spettacolo che operano dietro le quinte, potrebbe comunque accogliere nel corso dell’appuntamento di sabato prossimo Ambra Angiolini, che, secondo quanto lasciato filtrare, potrebbe intervenire sul palco “per un saluto e confermare il suo affetto a una manifestazione a cui è molto legata”.