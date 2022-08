Claudio Amendola e Francesca Neri stanno per separarsi?

Ancora il rumoreggiare post-separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti non si è dissipato del tutto (e le conseguenze si stanno vedendo sui social), che subito bisogna voltare pagina e scoprire che un’altra coppia di ferro dello show-biz potrebbe essere arrivata alle battute finali. Stiamo parlando di Claudio Amendola e Francesca Neri, insieme nel lavoro essendo entrambi attori ed insieme anche nella vita, da ben 25 anni e sposati da 12.

Succede che il settimanale Diva e Donna ha lanciato un’indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso: la coppia starebbe separandosi. Gli indizi riportati dal giornale parrebbero indicare una strada. Infatti l’attore sarebbe andato via dalla casa in cui abitava con la Neri per traslocare altrove, in più è stato visto con suo figlio Rocco a cena in un ristorante ma senza sua madre.

A confermarlo ci sono foto e video di alcune ragazze che hanno voluto avvicinarsi ad Amendola per un ricordo: “Sono io che voglio fare la foto con voi” dice scherzando l’attore.

Francesca Neri lo scorso 16 febbraio ha condiviso una foto sul suo account Instagram, nello scatto sono ritratti in bianco e nero il suo volto teneramente poggiato su quello di Claudio Amendola. Segue una citazione di Pablo Neruda che recita: “Due amanti felici non hanno fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo, hanno l’eternità della natura“. L’occasione cadde per il 59mo compleanno dell’attore.

Ancora prima, il 3 ottobre 2021, la Neri venne ospitata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione, parlò del suo grave problema di salute: la cistite interstiziale cronica e di come il suo compagno le rimase vicina:

Vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui.

Giusto 7 giorni prima di questa intervista, abbiamo ritrovato un Amendola commosso nel racconto del suo amore per la moglie: “Un amore così lungo migliora, si depura di un sacco di scorie. Dalla gelosia, ad esempio. Ad un certo punto non hai più motivo per essere geloso, non ha più senso, se qualcuno corteggia Francesca (a distanza) mi fa piacere, perché vuol dire che sono fortunato io. Starle a fianco durante i momenti più complicati? Non è stato difficile“.

Concludendo con “La nostra è una grande storia d’amore. Sono un bravo marito perché ho una moglie così“.