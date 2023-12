Citofonare Rai2, lo speciale di prima serata con Perego e Ventura previsto per il 28 dicembre non andrà in onda: ecco perché

Era stato annunciato ufficialmente alla presentazione dei palinsesti Rai dello scorso luglio. Ma lo speciale di prima serata di Citofonare Rai2, previsto per giovedì 28 dicembre, non andrà in onda.

Perché è saltato lo speciale di prima serata di Citofonare Rai2

Stando a quanto risulta a TvBlog, si tratterebbe di una cancellazione e non di un semplice rinvio (inizialmente si era parlato di slittamento in primavera). Alla base della decisione ci sarebbe la mancanza di un budget adeguato per mettere in piedi un prime time di livello. Lo spinoff serale di Citofonare Rai2 sarebbe dovuto essere una grande festa, nel periodo natalizio. Con le padrone di casa Paola Perego e Simona Ventura impegnate a intrattenere pubblico e ospiti con sorprese, regali, giochi e chiacchere sotto l’albero. Per l’occasione erano state inoltre annunciate “molte novità”. E invece così non sarà.

Citofonare Rai2 continuerà per tutta la stagione

La trasmissione di Paola Perego e di Simona Ventura continuerà per tutta la stagione nella tradizionale collocazione della domenica mattina, ovviamente sempre su Rai2. Citofonare Rai2 sarà in onda anche nelle giornate del 24 e 31 dicembre (si starebbe ancora valutando se in diretta o con puntata registrata).

Ricordiamo che il programma è nato nel 2021 da un’idea di Paola Perego e dell’autrice Serena Costantini: creare un contenitore mattutino leggero e d’intrattenimento sulla seconda rete e affidarlo a due big della televisione. Il progetto fu sposato da Simona Ventura, che anche grazie all’intuito della collega sta vivendo una nuova fase fortunata della sua carriera (tra Che tempo che fa e Ballando con le stelle).

Ieri Citofonare Rai2 è arrivato a superare la media del 6% di share nella seconda parte (tra le 11.45 e le 12.54). Nel complesso gli ascolti si stanno rivelando molto positivi, anche considerando la programmazione a singhiozzo, dovuta agli eventi sportivi (sci alpino) di cui la tv pubblica ha acquisito i diritti per la trasmissione.