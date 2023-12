Gli ascolti tv della domenica, col nuoto su Rai 2 nel daytime e con l’intervista di Fabio Fazio a Gino Cecchettin a Che Tempo Che Fa. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Canale 5 Terra Amara ha ottenuto un netto di 2.924.000 telespettatori, share 17,14%. Su Rai 1 Il metodo Fenoglio ha registrato 2.660.000 telespettatori, per uno share del 13,33% nella prima puntata e 2.322.000, 13,94% nella seconda, in seconda serata, per una media di 2.480.000, 13,6%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.147.000 telespettatori, share 3,69%, nel programma 2.309.000, 11,28%, ne Il Tavolo, in seconda serata, 1.205.000, 9,42%, e nel segmento finale L’importante è finire 495.000, 8,64%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.208.000, 5,78%, nel programma 1.597.000, 8,35%, e nel segmento Plus 1.021.000, 6,39%. Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte I ha ottenuto un netto di 1.131.000 telespettatori, share 6,52%. Su Rete 4 Zona bianca è stato visto da 699.000 telespettatori, share 4,87%.Su Rai 2 La Caserma 2, penultima puntata, nel segmento Sull’attenti 432.000, 2,06%, nel programma 549.000, 2,78% e nel segmento Next 317.000, 1,79%. Su Tv8 il film Il Natale della porta accanto è stato visto da 537.000 telespettatori, share 2,9%. Su La7 il film Bad Company – Protocollo Praga ha registrato 393.000 telespettatori, share 2,16%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 4.896.000, 23,43%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.948.000 telespettatori, share 14,11%. Su Rai 3 Che sarà… 779.000, 3,80%. Su Italia 1 NCIS 1.176.000, 5,66%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 641.000, 3,09% e nella seconda 773.000, 3,69%. Su La7 In altre parole Domenica ha fatto registrare 866.000 telespettatori, share 4,13%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 697.000, 3,4%. Su Nove Che Tempo che Farà ha registrato 369.000 telespettatori, share 2,02%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.067.000 telespettatori, share 19,39% e nel game 4.276.000, 23,92%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.171.000 telespettatori, share 14,46% e nel game 2.865.000, 16,42%. Su Rai 2 90° Minuto 712.000, 4,76% e nei Tempi Supplementari 656.000, 3,74%; NCIS New Orleans un netto di 499.000, 2,54%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 702.000 telespettatori, share 3,77%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 621.000 telespettatori, share 3,11%. Su La7 il film La passione 187.000, 1%

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.572.000, 17,89%, nella prima parte 2.845.000, 21,33%, nella seconda parte 2.318.000, 19,43% e nei Saluti 2.008.000, 16,80%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.927.000, 14,25%. Su Rai 2 Paesi che vai 594.000, 4,24%; Origini 388.000, 3,02%; Pattinaggio artistico 278.000, 2,33%; Europei di Nuoto Vasca corta 537.000, 4,26%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 720.000, 5,33%, e nel segmento Il mondo di In mezz’ora 603.000, 4,94%; Rebus 667.000, 5,61%; Kilimangiaro nella presentazione 748.000, 5,99%, nel segmento Un nuovo viaggio 979.000, 7,54% e nel programma 1.257.000, 8,84%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.915.000, 18,89%, Amici (live) 3.254.000 telespettatori, share 23,73%, Verissimo 2.567.000, 21,04%, e nei Giri di Valzer 2.465.000, 17,73%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 437.000 telespettatori, 3,02%, il film Wild Wild West un netto di 413.000, 3,26%; Due uomini e mezzo 300.000, 2,20%. Su Rete 4 Colombo un netto di 318.000, 2.23% e il film La strada a spirale ha registrato un netto di 344.000 telespettatori, 2,70% di share. Su La7 Bell’Italia in viaggio 240.000, 1,70%, e nel segmento Bell’Italia in versi 210.000, 1,56%; il film Anna and the King 217.000, 1,76%.

