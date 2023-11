Citofonare Rai2 si ferma! Il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura, infatti, sta per prendersi una pausa di due settimane. TvBlog è in grado di anticipare che la trasmissione non andrà in onda né domenica 12 né domenica 19 novembre. Alla base dello stop c’è una ragione di palinsesto: in quelle giornate, infatti, Rai2 trasmetterà alcune importanti gare della coppa del mondo di sci alpino. Nel primo dei due weekend sono in calendario l’inedita discesa libera Zermatt/Cervinia in una pista che collega Italia e Svizzera e il doppio slalom di Levi per le donne. Nel secondo, invece, sarà la volta dello slalom di Gurgl (Austria). La squadra di RaiSport coinvolta è formata d Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per le gare femminili e Davide Labate e Alberto Schieppati per quelle maschili: in studio, con Sabrina Gandolfi, ci sarà Paolo De Chiesa.

Anche nella scorsa stagione Citofonare Rai2 ha dovuto fare i conti con una programmazione ballerina a causa della coppa del mondo di sci alpino.

La terza edizione di Citofonare Rai2, iniziata il primo ottobre 2023, ha guadagnato mezz’ora di programmazione. Infatti, la diretta inizia alle 10.30 (il segmento è scorporato con la dicitura Presentazione) e termina alle 13:00. Ecco gli ascolti finora registrati dalla trasmissione nel cui cast fisso si è aggiunto Gene Gnocchi. Domenica 5 novembre il titolo andrà regolarmente in onda. Dopo le due settimane di stop tornerà regolarmente il 26 novembre.

Citofonare Rai2: gli ascolti della terza stagione

29 ottobre

10:28:45 10:57:39 Pres.citofonare rai 2 261.000 3,94%

11:16:31 11:35:27 Citofonare rai 2-i parte 349.000 4,72%

11:39:33 12:54:46 Citofonare rai 2-ii parte 538.000 5,17%

22 ottobre

10:28:10 10:54:23 Pres.citofonare rai 2 276.000 4,21%

11:16:20 11:38:22 Citofonare rai 2-i parte 307.000 4,38%

11:38:23 12:54:15 Citofonare rai 2-ii parte 471.000 4,93%

15 ottobre

10:31:32 10:54:53 Pres.citofonare rai 2 207.000 3,41%

11:18:40 11:37:47 Citofonare rai 2-i parte 278.000 4,11%

11:37:48 12:54:06 Citofonare rai 2-ii parte 451.000 4,95%

8 ottobre

10:26:29 10:55:22 Pres.citofonare rai 2 211.000 3,48%

11:17:24 11:37:43 Citofonare rai 2-i parte 238.000 3,48%

11:37:44 12:54:10 Citofonare rai 2-ii parte 405.000 4,51%

1 ottobre

10:27:26 10:55:40 28:15 Pres.citofonare rai 2 219.000 3,56%

11:17:14 12:53:59 96:46 Citofonare rai 2 361.000 4,22%