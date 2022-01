Citofonare Rai2 domenica 23 gennaio non andrà in onda

Citofonare Rai2 salta un turno. Infatti, il programma con Paola Perego e Simona Ventura domenica 23 gennaio 2022 non andrà in onda. Al suo posto nel palinsesto della rete diretta attualmente da Massimo Lavatore è prevista la diretta del Super G Femminile della coppa del mondo di sci alpino, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli al via alle ore 11.35.

Prima di questo evento sportivo Rai2, alle 11.00, trasmetterà una replica de Il Provinciale con Federico Quaranta, mentre a seguire, alle ore 13.00, sarà la volta del Tg2. Dunque, niente spazio in palinsesto per Citofonare Rai2, che si prenderà un turno di riposo.

In realtà, stando a quanto risulta a TvBlog, sarebbe stata valutata l’ipotesi di anticipare a sabato 22 gennaio l’appuntamento settimanale di Citofonare Rai2, ma alla fine tale strada non è risultata percorribile soprattutto perché il sabato mattina è prevista la messa in onda della seconda puntata stagionale di Fatto da mamma e da papà con Flora Canto (iniziato oggi).

Dunque, dopo la puntata di domani, domenica 16 gennaio (con ospite Arisa), Citofonare Rai2 si prenderà una pausa e tornerà in onda domenica 30 gennaio, due giorni prima dell’inizio del Festival di Sanremo. A proposito della kermesse canora, la trasmissione di Perego e Ventura la seguirà a distanza, nel senso che non traslocherà nella cittadina ligure, come invece accadrà ad alcuni titoli di Rai1 (a sorpresa, non a La Vita in diretta, che continuerà ad andare in onda dagli studi di Roma). Sempre in tema di Sanremo, già nell’appuntamento di domani è previsto nella trasmissione della domenica mattina di Rai2 un nuovo palco dedicato al teatro Ariston, allestito in studio per ospitare le performances dei vari cantanti che citofoneranno nel loft di Paola e Simona.