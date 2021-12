Fatto da mamma torna e raddoppia! Anzi, si allarga, trasformandosi in Fatto da mamma e da papà. TvBlog è in grado di confermare che il programma, branded content prodotto da Me Production SRL in collaborazione con Rai Pubblicità, cambia titolo e viene confermato nella collocazione del mezzogiorno del sabato su Rai2, a partire dal 15 gennaio 2022.

Ad alternarsi ai fornelli, quindi, non ci saranno solo le mamme vip, ma anche dei papà famosi. Il tutto in un format che punta a mettere insieme l’intrattenimento leggero ai momenti di riflessione sulla tematica genitoriale, sempre molto attuale.

Alla conduzione anche in questa edizione ci sarà Flora Canto. Al suo fianco Gianluca Mech, l’ideatore della tisanoreica che nella sua rubrica si occuperà di dare consigli e suggerimenti per una sana alimentazione. Confermato anche lo spazio con la pastry chef Francesca Minnella, che proporrà tutorial per la merenda dei più piccoli.

TvBlog è in grado di anticipare i nomi degli ospiti che prenderanno parte alle otto puntate previste di Fatto da mamma e da papà: si tratta di Enrico Brignano (compagno di Flora Canto), Stefano De Martino, Massimo Ciavarro, Rita Dalla Chiesa, Aida Yespica, Monica Leofreddi, Emis Killa, Massimiliano Rosolino, Gigi e Ross, Emanuela Aureli, Anna Moroni, Fiona May, Valentina Persia, Justine Mattera (nel primo appuntamento ci saranno i volti di rete De Martino e Aureli).

La prima edizione di Fatto da mamma è andata in onda a giugno scorso, aprendo di fatto il filone del food nella fascia del mezzogiorno di Rai2, portata avanti fino a qualche settimana fa da Dolce Quiz di Alessandro Greco (anche quello era un branded content).