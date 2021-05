Debutterà sabato 5 giugno il nuovo programma di Rai2 dal titolo Fatto da Mamma. Come anticipato da TvBlog, a condurlo ci sarà Flora Canto (già mamma della piccola Martina ed attualmente in attesa del secondo figlio). Sette le puntate previste, in onda ogni sabato alle ore 12.10 circa, con episodi della durata di 50 minuti ciascuno.

Il format prevede che si alternino ai fornelli alcune mamme vip, le quali, oltre a raccontare aneddoti della propria vita lavorativa e familiare, prepareranno la ricetta preferita dei propri figli. Tra le ospiti cuoche per un giorno siamo in grado di anticipare che ci dovrebbero essere Maria Grazia Cucinotta, Elena Santarelli, Matilde Brandi, Carmen Russo, Veronica Maya, Tosca D’Aquino e Monica Cruz (sorella minore di Penelope) Manila Nazzaro.

Nel cast fisso di Fatto da mamma ci sarà anche l’ideatore della tisanoreica Gianluca Mech, protagonista di una rubrica nella quale, con l’ausilio della nutrizionista Emma Balsimelli, si occuperà di dare consigli e suggerimenti per una sana alimentazione dei più piccoli.

Nel programma spazio anche ad un momento dedicato alla merenda con la realizzazione di una gustosa ricetta pensata per i bambini preparata da Flora Canto con la pastry chef Francesca Minnella.

Fatto da Mamma, le cui registrazioni sono in corso proprio in questi giorni nel suggestivo contesto del lago di Bracciano, è prodotto da Elio Bonsignore per la Me Production SRL in collaborazione con Rai Pubblicità, nasce da un’idea di Flora Canto ed è scritto da Veronica Moccia e Manuela D’Angelo. La regia è affidata a Jonathan Paladini.