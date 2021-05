Continua a delinearsi in queste ore nelle stanze dei dirigenti di Viale Mazzini il palinsesto estivo di Rai2. Dopo avervi svelato in anteprima l’approdo in prime time di Massimiliano Ossini, TvBlog è in grado di anticipare altre notizie, che diventeranno ufficiali tra pochi giorni.

Nella rete diretta da Ludovico Di Meo arriverà un nuovo programma dal titolo Fatto da mamma, condotto da Flora Canto. La trasmissione dell’attrice, compagna di Enrico Brignano e inviata di Ogni mattina, dovrebbe avere cadenza settimanale (il sabato a mezzogiorno). La Canto è già mamma di Martina ed in dolce attesa per la seconda volta.

Nella mattinata, intorno alle ore 8.00, sempre con frequenza settimanale, sarà la volta di Andiamo a 110, con la conduzione di Carolina Rey. Il programma si occuperà in particolare del superbonus, ossia l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Confermato nel palinsesto estivo di Rai2 Bellissima Italia di Fabrizio Rocca. Sarebbe prevista anche la presenza di Veronica Maya, probabilmente con una nuova edizione di L’Italia che fa (pare sia saltato lo speciale su Federico II che avrebbe dovuto condurre).

Inoltre, su Rai2 dovrebbe andare in onda un uovo programma di Pino Rinaldi, autore storico di Chi l’ha visto?, dedicato alla cronaca nera (dal titolo Detectives?).

Sempre a proposito di Rai2, ricordiamo che – come anticipato da TvBlog nei giorni scorsi – sta per iniziare Belve di Francesca Fagnani, programma di interviste collocato al venerdì sera. E che dopo l’estate dovrebbe finalmente debuttare Dolce Quiz, con Alessandro Greco, di cui sono già state registrate le puntate a Milano e che sarà collocato nella fascia mattutina della domenica.