In questi giorni si sta definendo a Viale Mazzini il palinsesto estivo delle reti Rai. Per quanto riguarda Rai2, TvBlog è in grado di annunciare che a Massimiliano Ossini dovrebbe essere affidato un nuovo programma di prima serata. Si tratterebbe di una trasmissione dedicata al racconto del territorio, con il conduttore in versione di divulgatore. Il titolo – non ancora definitivo – dovrebbe essere Kalipè (se vi state chiedendo cosa significhi questa parola, rileggetevi l’intervista che Ossini ci concesse qualche tempo fa, nella quale lo spiegò in maniera molto chiara). Gli appuntamenti previsti in palinsesto dovrebbero essere tra i quattro e i sei, probabilmente nella collocazione del lunedì.

Il programma in questione dovrebbe vedere la luce tra luglio e agosto 2021, a mo’ di esperimento televisivo da valutare poi in ottica della stagione autunnale. Massimiliano Ossini e gli autori starebbero lavorando in questi giorni con l’obiettivo di mettere in piedi un prodotto che, seguendo la direzione intrapresa in passato in Rai dal Voyager di Roberto Giacobbo e da Niagara di Licia Colò, risulti al contempo originale. Al fianco di Ossini potrebbe esserci una giornalista del Tg2, che non sarebbe stata ancora individuata.

Per il 42enne Ossini, saldamente alla guida di Linea Bianca su Rai1, si tratta del ritorno su Rai2, dopo la parentesi di Campioni di domani, programma strettamente legato ai Mondiali di sci che si sono svolti nelle settimane scorse a Cortina d’Ampezzo. In passato Ossini sulla rete ‘giovane’ della tv pubblica, oggi diretta da Ludovico Di Meo, era stato alla guida di Mezzogiorno in famiglia, dal 2016 al 2019. Mai però gli era stata affidata una prima serata. Insomma, è tempo di debutto in prime time, con la speranza che l’accoglienza del pubblico sia positiva.