Mentre la macchina organizzativa di Sanremo 2022 va avanti a passo spedito (oggi a Roma e a Milano i giornalisti ascolteranno per la prima volta i brani in gara, martedì invece è prevista la conferenza stampa di Amadeus), la Rai nella giornata di ieri ha deciso quali programmi del daytime di Rai1 si trasferiranno in Liguria e quali invece continueranno ad andare in onda regolarmente dagli studi di Roma anche nella settimana sanremese. La decisione arriva dopo una approfondita riflessione e analisi della situazione, evidentemente condizionata dall’emergenza sanitaria per la pandemia da covid-19.

Secondo quanto risulta a TvBlog, La vita in diretta di Alberto Matano non traslocherà, anche se potrà contare su una inviata di eccezione, ossia Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus. Niente Liguria anche per Dedicato, la trasmissione di Serena Autieri in onda il sabato pomeriggio. Stessa sorte per Unomattina, che si collegherà in diretta con la cittadina ligure per gli aggiornamenti su Sanremo 2022, ma che proseguirà la regolare messa in onda dagli studi della Capitale, presidiati da Marco Frittella e Monica Giandotti.

Dunque, quali trasmissioni di Rai1 traslocheranno a Sanremo nella settimana del Festival? Secondo quanto apprendiamo, in loco ci sarà Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Anche Marco Liorni trasmetterà dalla cittadina ligure sabato 5 febbraio con il suo Italia Sì. Confermata, infine, la tradizionale puntata di Domenica In dal teatro Ariston, con Mara Venier, che anche l’anno scorso – quando la Liguria era zona rossa – non vi aveva rinunciato.

Per quanto riguarda le altre reti della tv pubblica, non sarebbero previste trasferte, se non di singoli inviati.