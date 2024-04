Ciao Maschio sta per tornare nella seconda serata di Rai 1, la data fissata è quella di sabato 13 aprile quando Nunzia de Girolamo riaprirà le porte al talk notturno per il quarto anno. Abbiamo già avuto modo di darvi alcune anticipazioni sulla nuova stagione fra la data di partenza e altri particolari che vi invitiamo a recuperare a questo link, ma non solo.

Da qualche giorno sono in circolazione i primi due nomi che animeranno il primo appuntamento: Paolo Bonolis (rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia) e l’attore di Mare Fuori e Doc – Nelle tue mani, Giacomo Giorgio (qui rivelato dal nostro Massimo Galanto proprio sulle nostre pagine).

Siamo ancora noi di TvBlog a potervi dare in anteprima il nome del terzo ospite che vedrete sabato prossimo per il ritorno di Ciao Maschio: si tratta di Claudio Cecchetto. Storico disc-jockey, conduttore di 3 edizioni del Festival di Sanremo e di cinque stagioni dell’iconico Festivalbar, fondatore di Radio Deejay e talent scout di artisti della scena televisiva e musicale come Gerry Scotti, Fiorello, Jovanotti, Nicola Savino e tanti altri.

Ciao Maschio 2024, il tema della prima puntata

Il tema che ruoterà attorno alla prima puntata di Ciao Maschio 2024 sarà il coraggio e la paura in un rapporto di coppia. Cecchetto, Bonolis e Giacomo Giorgio parteciperanno dicendo la loro. Tradizione vuole che in un secondo momento, gli ospiti verranno incalzati dai commenti delle Karma B, il duo drag confermatissimo anche in questa stagione.

Non è tutto.

Ciao Maschio 2024, la novità: “Cosa ti manca?”

Fra le novità che caratterizzeranno i racconti degli ospiti di Nunzia de Girolamo, c’è il “Cosa ti manca?“.

Prima della puntata, gli ospiti sono chiamati a pensare a qualcosa che gli manca del loro passato, o nella vita in generale scrivendolo in un bigliettino. In studio sarà svelato e commentato con la conduttrice, dopo di che lo stesso biglietto andrà ad arricchire un albero della vita che farà parte della scenografia.

Di questo e tanto altro si parlerà a Ciao Maschio, la nuova edizione da sabato in seconda serata su Rai 1.