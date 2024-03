Manca poco al via della nuova stagione di “Ciao maschio”, il ritorno nel sabato sera di Rai 1: ecco lo spot in rotazione.

Finita anzitempo l’esperienza di Avanti Popolo nel martedì sera di Rai 3 per bassi ascolti, Nunzia de Girolamo guarda avanti e si prepara al ritorno del più fortunato Ciao Maschio nella seconda serata di Rai 1. Il programma, giunto alla sua quarta edizione, tornerà ad ospitare volti popolari dello spettacolo e non solo, per scoprire i loro aspetti meno conosciuti e affrontare tematiche sociali che ruotano intorno alla figura del maschio contemporaneo.

Ciao Maschio manterrà la collocazione – pregiata – del tardo sabato sera e le nuove puntate prenderanno il via il 13 aprile, dunque tra poco meno di un mese.

Le anticipazioni su Ciao Maschio in Anteprima TvBlog

Qui siamo in grado di darvi già qualche anteprima appurate dalle nostre fonti. Innanzitutto, Ciao Maschio andrà in onda anche nella serata di sabato 11 maggio, dopo la diretta della finale dell’Eurovision Song Contest, trasmessa su Rai 1.

Come abbiamo già avuto modo di riferirvi anche dalle nostre pagine, nel cast sono state confermate le Karma B che, in maniera provocatoria, daranno il loro punto di vista su quanto appena affrontato nello studio di Ciao Maschio. La seconda novità riguarda proprio le due drag queen che dunque rivedremo, ma con un curioso restyling.

Altra anticipazione succosa che vi possiamo dare è lato ospiti: nelle prime puntate di questa quarta stagione, Ciao Maschio tornerà ad interessarsi dei protagonisti di una delle fiction di punta della Rai: Mare Fuori. Aspettatevi dunque la presenza di attori ormai conosciuti al grande pubblico grazie alla serie in onda su Rai 2.

Ciao Maschio 2024, il promo (VIDEO)

“I maschi non sono mai come li immaginiamo – dice Nunzia de Girolamo nel promo che vi mostriamo di seguito – e allora, proviamo a conoscerli meglio” salvo poi auto smentirsi ironicamente con un “…Ma quando mai” appena una voce fuori campo ferma il ‘ciak’ dello spot.

Nunzia de Girolamo a TvBlog: “Ciao Maschio è un programma intimo”

Qualche tempo fa a TvBlog la conduttrice è stata intervistata dal nostro Massimo Falcioni. A proposito del tenore del programma, la de Girolamo ci disse: “E’ un programma intimo, che fa sorridere, riflettere ed emozionare”.

Mentre sulla sua collocazione: “Deve essere un appuntamento della notte, quella è la collocazione giusta, anche per alcuni argomenti che vengono trattati, come quelli legati al sess0. La seconda serata è perfetta. Certo, non deve diventare una terza o quarta serata, altrimenti non ha senso. Secondo me, il range massimo di partenza per una seconda serata non dovrebbe andare oltre mezzanotte e quaranta. In generale“.

Nunzia de Girolamo confermata a Estate in diretta

Ricordiamo, per quanto riguarda i prossimi impegni di Nunzia de Girolamo, il rinnovo dell’impegno per Estate in diretta nel daytime pomeridiano di Rai 1. Impegno in programma – salvo sorprese – da giugno.