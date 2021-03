Ciao Darwin story riparte dalla Terre desolate di Chic vs Shock

L’appuntamento è fissato per venerdì sera 12 marzo in prima serata su Canale 5 subito dopo la consueta edizione del Tg satirico condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini Striscia la notizia. Il riferimento è per il celebre e celebrato show dell’ammiraglia di casa Mediaset Ciao Darwin di cui, come anticipato da queste colonne tempo fa, verrà proposta una edizione “Story”. La decisione di Canale 5 è stata però non di proporre una serie di cinque collage mixati di varie puntate di questo programma condotto da Paolo Bonolis con l’amabile partecipazione di Luca Laurenti, ma di trasmettere cinque emissioni complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda.

Venerdì 12 marzo si riparte da una puntata che tanto successo ha riscosso in occasione della sua prima messa in onda e non solo, ottimi indici di ascolto anche nella sua riproposizione. La puntata di Ciao Darwin story con cui si è deciso di far partire questo ciclo di repliche è stata infatti già riproposta da Canale 5 sabato 20 marzo 2020 in pieno lockdown. Venerdì sera andrà in onda la sfida fra Chic contro Shock tratta dalla serie di Ciao Darwin 8 terre desolate.

Madre natura sarà la bellissima modella croata Ema Kovac, con le due squadre capitanate da Enzo Miccio per gli Chic e Lisa Fusco per gli Shock. La replica dello scorso anno ha ottenuto una media nella prima parte del 16,88% di share, salita nella seconda al 21,41%, con una edizione straordinaria del Tg5 in mezzo con una delle tante allocuzioni del premier Giuseppe Conte.

Che risultato di ascolti si porterà a casa stavolta la messa in onda (per la terza volta) di questa puntata di Ciao Darwin 8? Ricordiamo che su Rai1 in contemporanea andrà in onda la prima puntata del nuovo spettacolo di varietà condotto da Serena Rossi Canzone segreta. Scopriremo dunque il responso Auditel sabato mattina 13 marzo 2021 dalle ore 10.