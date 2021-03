Oggi, mercoledì 10 marzo 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Canzone Segreta, il nuovo show di Rai 1, condotto da Serena Rossi, che avrà inizio a partire da venerdì 12 marzo 2021 e che andrà in onda in prima serata.

Canzone Segreta è il nuovo show emotainment di Rai 1, adattamento italiano del format francese La Chanson Secrète, che andrà in onda dagli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi in Roma, per un totale di cinque puntate.

In ogni puntata di Canzone Segreta, sette ospiti d’onore, provenienti dal mondo della tv, della musica e dello sport, si siederanno su una poltrona bianca e, attraverso la canzone più importante della loro vita, rivivranno momenti e ricordi ai quali sono molto legati.

Come anticipato da TvBlog, gli ospiti della prima puntata di Canzone Segreta saranno Cesare Bocci, l’ex calciatore e campione del mondo con la nazionale azzurra Marco Tardelli, Veronica Pivetti, Carlo Conti, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Franca Leosini. Nella seconda puntata, invece, tra gli ospiti, troveremo Mika e Carolyn Smith.

Canzone segreta è un programma scritto da Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Annarita Sasso e Matteo Bracaloni, con la regia a cura di Piergiorgio Camilli.

Per quanto riguarda Serena Rossi, l’attrice e cantante napoletana è reduce dal successo della serie Mina Settembre, andata in onda su Rai 1 dal 17 gennaio al 14 febbraio 2021. In questa stagione televisiva, Serena Rossi ha preso parte come ospite anche allo show Penso che un sogno così… e, recentissimamente, al Festival di Sanremo 2021. Come conduttrice, la Rossi ha debuttato nel 2017 con Detto Fatto e ha condotto anche i programmi Da qui a un anno, andato in onda sui canali Discovery, e Celebration, andato in onda su Rai 1.

Durante la conferenza stampa di oggi, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Ilaria Dallatana, amministratore delegato della Blu Yazmine, casa di produzione del programma, e la conduttrice.

TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 12.