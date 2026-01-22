Christian De Sica protagonista della nuova serie di Luca Miniero: l’interprete lavorerà al fianco di Carolina Crescentini

Sergio Fabi, alcuni giorni fa, aveva svelato in anteprima che Christian De Sica sarebbe stato protagonista della nuova serie di Luca Miniero. Il cronista svela anche l’attrice che lo affiancherà: Carolina Crescentini.

Christian De Sica sarà protagonista della nuova serie diretta da Luca Miniero. Il regista sta preparando un progetto targato BeWater. Il titolo è ancora provvisorio (Label), ma qualche certezza – fornita dal cronista Sergio Fabi – esiste a partire dal tipo di storia trattata. Verranno, infatti, affrontate le controversie nel mondo della musica fra intrecci e opportunità.

L’interprete romano, molto preparato anche dal punto di vista musicale, era in trattativa per il ruolo da protagonista. Tutto sembra essersi risolto per il meglio. Le riprese del progetto, ancora vige il massimo riserbo sulla piattaforma designata per la trasmissione definitiva, cominceranno il prossimo 2 febbraio. Fabi rivela che i luoghi della serie saranno prevalentemente Roma e Milano, è previsto anche qualche giorno di riprese a Sanremo.

Christian De Sica e Carolina Crescentini protagonisti di una nuova serie

Le puntate in programma sono 6, ma il cronista cinematografico – oltre all’asse temporale – è in grado di svelare anche la protagonista femminile del prodotto: Carolina Crescentini. L’attrice ultimamente si è distinta per Mrs Playmen su Netflix. Non è finita: il cast corale prevede anche altri nomi importanti, uno dei quali (stando sempre alle indiscrezioni di Cinemotore) potrebbe essere Claudio Santamaria. Nomi di spicco per mettere insieme un progetto forte, in grado di accattivare il pubblico.

La regia di Luca Miniero resta una garanzia, è sufficiente guardare il successo delle sue opere precedenti per capirlo. Oppure basta dare un’occhiata ai dati de La Preside. Nuova fiction di Raiuno con Luisa Ranieri protagonista. C’è fermento attorno alle piattaforme. I contenuti seriali sembrano essere la nuova frontiera del business cinematografico. De Sica, tornando a parlare del protagonista maschile, si è già fatto notare in Gigolò per Caso formando un sodalizio artistico con Pietro Sermonti dopo aver ritrovato l’amica e collega Sabrina Ferilli. Un nuovo spunto seriale sta per diventare realtà.