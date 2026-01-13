Christian De Sica possibile protagonista di una serie comedy diretta da Luca Miniero: l’attore è in trattativa per il ruolo principale

Christian De Sica in trattativa per un ruolo da protagonista nella nuova serie diretta da Luca Miniero. L’indiscrezione è di Sergio Fabi, attraverso il suo blog Cinemotore, il titolo del prodotto sarebbe ancora provvisorio.

Christian De Sica è un artista a tutto tondo, attore ma anche cantante e intrattenitore. Il performer ha sempre amato mettersi in gioco, davanti e dietro la macchina da presa. Se, nel passato recente, ha dimostrato anche di saper fare un passo indietro per lanciare talentosi registi (a partire da suo figlio Brando) che ha valorizzato scegliendo di recitare per loro, ora sottolinea ulteriormente il proprio valore non facendosi bastare più i film.

L’interprete, infatti, strizza l’occhio alla serialità. A tal proposito lo abbiamo visto in Gigolò Per Caso, su Prime Video, dove ha ritrovato un’altra sua vecchia conoscenza: Sabrina Ferilli, con cui condivide anche un’amicizia di vecchia data oltre a qualche film di successo. Restando in tema di opere che potrebbero rendere al botteghino, De Sica tornerà i primi di febbraio in sala diretto da Eros Puglielli accanto a Lillo Petrolo.

Christian De Sica, un nuovo ruolo da protagonista

Il film si basa sul gioco di parole Agata Christian che lascia intuire quanto ci si possa divertire strizzando l’occhio al giallo. Le novità, tuttavia, non sono finite: a ribadirlo è il critico cinematografico e cronista Sergio Fabi, il quale – attraverso il suo blog “Cinemotore” – annuncia che De Sica è pronto per una nuova sfida professionale. Si tratterebbe sempre di una serie per piattaforme. La sede è ancora da definire.

Ci sarebbe, però, già il titolo provvisorio e la durata: il prodotto, infatti, avrà 6 episodi e si chiamerà Label. La titolazione è ancora in una prima fase, ma De Sica sembrerebbe essere il primo candidato per il ruolo principale della serie che verterà sugli intrecci del mondo della musica. L’opera seriale sarà realizzata da Be Water e la regia sarà affidata a Luca Miniero. Conosciuto per aver diretto altrettante serie di successo, tra cui Le indagini di Lolita Lobosco, Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso 2 e Noi del Rione Sanità. Senza contare il recente debutto su Raiuno de La Preside, nuova fiction Rai con Luisa Ranieri protagonista.

Trattative in corso

Miniero è una garanzia che neanche le piattaforme vogliono lasciarsi scappare. Così come De Sica, il quale ha detto che vuole continuare a esprimersi al meglio attraverso la sua arte. Piattaforma o sala non fa differenza, malgrado l’attore – anche per una questione familiare – conservi un debole per il cinema. De Sica ha, però, confermato: “Siamo una dinastia (riferendosi alla sua famiglia) che fa cinema dal 1901 e speriamo di continuare a farlo con ogni mezzo”. Quindi, se la nuova sfida professionale è rappresentata dalle serie tv, l’attore risponde presente.

Nel caso specifico di Label, le trattative sono ancora in corso ma sembrerebbero essere a buon punto. In ambito musicale (strizzando sempre l’occhio alla commedia) De Sica ha preso parte al film diretto da Fausto Brizzi “La mia banda suona il Pop” con Diego Abatantuono e Angela Finocchiaro. Il regista romano l’ha anche diretto in Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi. Rispetto alla musica, invece, Christian De Sica ha diretto e interpretato The Clan. Opera che ha messo in evidenza anche la sua predisposizione per lo swing. Motivo in più per cui vederlo protagonista di una nuova serie a tema musicale, con tutti gli intrecci che ne derivano, non sarebbe un’utopia.