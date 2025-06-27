Luisa Ranieri conquista (di nuovo) Rai1: torna con la fiction “La Preside”. Data, trama, cast

Luisa Ranieri, attrice di successo, conquista ancora una volta la prima serata di Rai Uno. Dopo aver monopolizzato gli ascolti con le diverse stagioni di Lolita Lobosco, l’attrice è pronta a tornare in video con un’altra fiction che promette di essere un successo. Sarà la protagonista de La Preside, serie ispirata ad una storia vera, quella di Eugenia Canfora, dirigente dell‘istituto Morando di Caivano. La scuola è stata più volte al centro della cronaca e diverse inchieste sono state fatte per rendere le problematiche dell’istituto più rilevanti.

In particolare Eugenia Canfora nel periodo in cui è stata preside si è impegnata per ridurre al minimo la dispersione scolastica e ha fatto di tutto per evitare che i ragazzi abbandonassero il loro percorso di studi. Dopo impegno, fatica, e l’attuazione di diversi cambiamenti la Canfora ha raggiunto gran parte degli obiettivi che si era prefissata e ha raccolto i frutti positivi del suo lavoro, ma è consapevole che c’è ancora molto da fare. La Ranieri è la persona giusta per vestire i panni di Eugenia Canfora e dare un volto all’eroica preside sul set.

Le riprese de La Preside sono iniziate lo scorso Maggio, Luisa Ranieri ha più volte condiviso sui social gli scatti del backstage del set e ha manifestato tutto il suo entusiasmo per essere parte del cast di questa fiction. La serie dovrebbe andare in onda tra la Primavera e l’Estate 2026, ma per il momento la dirigenza Rai non ha ancora definito il periodo più adatto. Presente nella fiction anche Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri che a quanto pare avrà un ruolo di rilievo.

La Preside, trama e dove è stata girata

La sceneggiatura de La Preside è stata scritta da Cristiana Farina, autrice di diverse serie di successo tra cui Mare Fuori. E anche se la storia è ispirata a fatti realmente accaduti ovviamente è stata adattata per renderla visibile in tv. Il regista è Luca Miniero, che vanta diverse esperienze positive. La fiction è stata girata tra Caivano, Napoli e Roma: diverse le location, soprattutto quelle campane, mostrano il degrado di alcune periferie.

Luisa Ranieri si è detta entusiasta di interpretare un ruolo così importante e di rilievo come quello di Eugenia Canfora, è certa che piacerà al pubblico: “Non vi posso dire nulla, però sento molto la responsabilità perché è una storia che abbiamo preso con Luca nel 2019 quindi ci abbiamo messo molti anni per capire come svilupparla e siamo molto felici”. L’attesa sul debutto della serie è molta, soprattutto da parte della stampa che è certa che l’attrice sarà protagonista di un nuovo successo.

Luisa Ranieri: “Sono molto felice dei mie 50 anni”

Tra le protagoniste di Diamanti, Luisa Ranieri vanta diversi successi al suo attivo. E’ una donna realizzata da un punto di vista professionale ma anche privato: mamma di due splendide bambine nate dall’unione con Luca Zingaretti. In una recente intervista l’attrice ha dichiarato di essere molto felice dei suoi 50 anni:

“Sono molto felice dei miei 50 anni, li porto con felicità, non vorrei tornare indietro. È una nuova fase che va vissuta con la forza e la consapevolezza che essa ti regala. Il mio messaggio è: vogliamoci bene, prendetevi cura di voi stesse mangiando bene, facendo sport e prendendo integratori. Perché si può invecchiare bene senza stravolgersi, ma con amore e anche con eleganza.” Ha dichiarato a Vanity Fair.