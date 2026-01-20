La Preside si conferma leader con Luisa Ranieri, Zelig 30 staccato di 5 punti e mezzo. I dati Auditel del 19 gennaio 2026

La Preside non perde il proprio smalto. Raiuno scommette ancora sulla fiction d’autore con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Canfora. L’emittente raggiunge il 27,4% di Share confermando un successo crescente per il prodotto seriale. La storia ambientata a Caivano sta appassionando sempre di più gli ascoltatori, una vicenda leggermente ispirata a fatti realmente accaduti riesce a fare la differenza sul piccolo schermo.

Canale 5 resta indietro di 5 punti e mezzo con Zelig 30. La coppia Bisio Incontrada funziona, ma la comicità agli occhi del pubblico rende meno del previsto. La trasmissione si attesta sul 21,9% di Share. Le reti cadette scelgono altro, a partire da Raidue che punta tutto su Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana con il 3,2% di Share. Rai3, invece, ritrova Massimo Giletti al 6% di Share. Lo Stato delle Cose si conferma un titolo seguito sulla terza rete di Viale Mazzini.

La Preside stacca Zelig 30, De Martino supera il 25% di Share

Cologno Monzese riparte da Rete4 con Quarta Repubblica al 5% di Share. ItaliaUno punta sull’operazione nostalgia con la riproposizione di John Wick – Capitolo 2 che ottiene il 5,2% di Share. La saga action coinvolge sempre un nutrito stuolo di affezionati. Su La7, La Torre di Babele conquista il 4,8% di Share. Augias in leggera crescita con il nuovo anno. Mentre Tv8 si attesta sul 2,2% di Share con 4Hotel: il canale in chiaro di Sky ripropone il programma con Bruno Barbieri chiamato a indagare e migliorare i nuovi standard della motellerie.

Il Nove punta su Spy che non va oltre l’1,3% di Share. Il Canale 20 sceglie I guardiani del Destino che ottiene l’1,4% di Share. Stesso punteggio su Rai4 con A quiet place II. Winchester ’73, su RaiMovie, non va oltre l’1% di Share. La sfida del preserale italiano, invece, è animata da Gerry Scotti e Stefano De Martino, i quali si danno battaglia con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il primo ottiene il 25,4% di Share, mentre il secondo la spunta di poco attestandosi sul 26,4%. Il conduttore di Pavia ha vinto la disputa in termini di ascolti, ma i margini dei format restano appaiati.