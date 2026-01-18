Stefano De Martino in lacrime a C’è Posta per Te: commozione per la storia di Antonietta

Ospite di C’è Posta per Te nella stessa sera in cui tornava anche la sua ex fidanzata Emma Marrone, Stefano De Martino si emoziona ascoltando il racconto di una donna che ha perso il marito e ha scoperto di avere un tumore. Le sue parole ai figli hanno toccato il cuore del conduttore e di tutto lo studio.

Stefano De Martino si è commosso durante la puntata di ieri di C’è Posta per Te di, coinvolto nella sorpresa che Antonietta, 52 anni, ha voluto fare ai figli Chiara e Francesco.

La famiglia è arrivata in trasmissione dopo un periodo segnato da eventi drammatici: nel 2023 il marito della donna è morto improvvisamente per un infarto fulminante e, appena una settimana dopo, lei stessa ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno.

La storia di Antonietta

Dopo aver superato un primo intervento chirurgico, Antonietta ha scelto di cambiare atteggiamento, decidendo di non trattenere più le emozioni: “Il mio grande ostacolo è il mio carattere, che spesso mi impedisce di parlare con voi a cuore aperto e che mi limita anche negli abbracci, come faceva papà – ha detto ai figli convocati in studio – voglio cambiare, perché siete tutta la mia vita”.

Le parole della madre hanno commosso Stefano De Martino (nella foto di copertina), che è intervenuto come testimone della storia con un pensiero messaggio emotivamente intenso e carico di partecipazione: “Quando se ne va una persona amata si parla sempre di vuoto. Ascoltando la vostra storia, però, ho la sensazione opposta: vostro padre ha lasciato un’eredità piena, fatta di amore, affetto e memoria”.

L’emozione di Stefano De Martino

L’ex ballerino ha sottolineato il valore del gesto compiuto da Antonietta: “Quello che ha fatto questa sera è un esempio importante. In ogni famiglia c’è chi è più espansivo e chi più concreto, e va bene così. L’importante è riconoscersi e dirsi ciò che conta davvero”. Il conduttore ha poi invitato la donna a non vergognarsi più di esprimere ciò che prova, in un momento di grande intensità emotiva che ha toccato tutto lo studio.

In studio con Emma Marrone

Nella stessa puntata di C’è Posta per Te era presente anche Emma Marrone, la cantautrice ex fidanzata di Stefano De Martino. I due si erano conosciuti e innamorati nello studio di Amici ormai più di dodici anni fa ed erano stati insieme tra alti e bassi circa tre anni.

A volerli insieme è stata Maria De Filippi, che ha riunito nello studio di Canale 5 due dei suoi pupilli più amati. Il conduttore ha celebrato la coincidenza pubblicando su Instagram una vecchia foto di coppia con Emma, che ha risposto con ironia: “Sei talmente cretino che non posso non volerti bene”.