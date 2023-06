Su Italia 1 torna l’appuntamento con la nona stagione di Chicago PD che riparte, venerdì 9 giugno, dalla puntata 15. “La cosa meravigliosa di Chicago è che rappresenta, in modo quasi spudorato, il meglio dei valori e degli ideali americani e allo stesso tempo è uno spaccato molto interessante della società in cui emergono anche situazioni negative che fanno riflettere” sono le parole di Dick Wolf, produttore dell’universo delle tre serie tv di Chicago per NBC. Derek Haas, Michael Brandt e Rick Eid si occupano direttamente dello sviluppo della serie nata da una costola di Chicago Fire.

Chicago PD 9 in Italia, le puntate su Italia 1

Venerdì 9 giugno

La serata di Chicago PD inizia alle 19.40 con la trasmissione delle puntate 13 e 14 su Italia 1 per far ricordare al pubblico cosa era successo, prima di passare alla trasmissione delle puntate inedite.

9×15 Scomparsa: i poliziotti scoprono che a rapire Makayla è stata una squadra a bordo di un furgone Chevy blu. Le indagini puntano su Theo Morris, visto fuori dalla scuola ma il suo ruolo è completamente diverso. Le indagini porteranno a scoprire che le chiamate dei rapitori partono dal carcere femminile.

9×16 Più vicini: mentre Halstead e Upton sorvegliano la Carabo Bakery, assistono ad un omicidio. La vittima è Joshua, un ex affiliato a una gang ma che sembrava essere fuori da ogni giro.

Chicago PD 9 il cast

Nel cast della nona stagione di Chicago PD ritrovamo Jason Beghe nei panni del sergente Voight, accanto a lui Jesse Lee Soffer, Tracy Spiridakos e Marina Squerciati.

Jason Beghe è il sergente Henry “Hank” Voight

Jesse Lee Soffer è il detective Jay Halstead

Tracy Spiridakos è la detective Hailey Upton

Marina Squerciati è Kim Burgess

Patrick John Flueger è l’agente Ruzek

LaRoyce Hawkins è l’agente Kevin Atwater

Amy Morton è Trudy Platt

Nicole Ari Parker è la sovrintendente Miller

Amanda Payton è Celeste Nichols

Chicago PD 9, dove la vedo in streaming?

Il cofanetto completo con tutte le prime 9 stagioni di Chicago PD e i primi episodi della decima stagione sono su NOW in streaming e on demand su Sky che ha le tre serie tv in prima visione in Italia. Le puntate trasmesse da Italia 1 nell’appuntamento del venerdì sera sono in streaming su Mediaset Infinity.

Chicago PD 10 si farà?

Si, la decima stagione è già stata interamente trasmessa negli USA ed è in corso in Italia su Sky Serie e Now in streaming. Inoltre la serie tv prodotta da Dick Wolf, è stata rinnovata anche per un’undicesima stagione che debutterà nella stagione 2023-24 della tv americana.

Chicago PD 9 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 9 di Chicago PD sono 22. La serie riparte dalla puntata 15 su Italia 1.

Le serie tv di Chicago in Italia

Le tre serie tv dell’universo di Chicago, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med sono in onda il martedì sera su Sky Serie in prima visione assoluta, in un’unica serata che riproduce quella di NBC con la seconda metà di stagione rispettivamente di Fire 11, PD 10 e Med 8. Su Italia 1 vanno, invece, in onda il giovedì Chicago Fire con la seconda metà della decima stagione e la prima metà della 11, in seconda serata Chicago Med 7 e a seguire probabilmente la prima metà dell’ottava.