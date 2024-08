Su Italia 1 arriva Chicago Med con la nona stagione in partenza giovedì 1° agosto alle 21.20. La versione “medica” dell’universo di Chicago raggiunge Chicago Fire e Chicago PD in onda sempre su Italia 1 rispettivamente il mercoledì e il lunedì sera. Anche per Chicago Med sarà una stagione più breve del solito con 13 episodi, a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori. Curiosi di scoprire cosa ci aspetta nella nuova stagione di Chicago Med?

Chicago Med 9 la trama

Chicago Med riparte dopo l’addio del dottor Will Halstead (Nick Gehlfuss) che si è dimesso alla fine della scorsa stagione, come forma di protesta nei confronti di Jack Dayton che ha acquistato l’ospedale e ha spinto per usare un macchinario tecnologico che ha causato la morte di un paziente. Dopo il fallimento del primo test, Dayton è stato costretto a vendere la struttura per evitare di fallire. Chicago Med riprende così sei mesi dopo quegli eventi con l’ospedale nelle mani di una grossa azienda con tutte le conseguenze sulla vita dei medici e del personale amministrativo.

Chicago Med 9, il cast

La stagione 9 di Chicago Med vede l’arrivo nel cast di Luke Mitchell, diventato famoso con la serie australiana H2O, passato per The Tomorrow People, Agents of S.H.I.E.L.D., Blindspot e Big Sky. Alla fine della nona stagione hanno lasciato la serie gli showrunner Andy Schneider e Andrew Schneider che erano presenti fin dalla prima stagione, al suo posto è arrivato Allen MacDonald. Inoltre la stagione non vedrà il ritorno di Nick Gehlfuss e del suo dottor Halstead che ha lasciato la serie alla fine della stagione precedente. Anche Brian Tee ha lasciato Chicago Med nel corso della precedente stagione.

Marlyne Barrett è la capo infermiera Maggie Campbell

S.Epatha Merkerson è Sharon Goodwin

Oliver Platt è il dottor Daniel Charles

Steven Weber è il dottor Dean Archer

Jessy Schram è la dottoressa Hannah Asher

Luke Mithcell è il dottor Mitchell Ripley

Brennan Brown è il dottor Samuel Abrams

Sophia Ali è la dottoressa Zola Ahmad

Chicago Med 10 si farà?

Si, la serie tv è stata rinnovata per la stagione 10 che partirà il 25 settembre negli Stati Uniti su NBC.

Chicago Med 9, quante puntate sono?

13 puntate. La stagione 9 di Chicago Med è più breve del solito e ha lo stesso numero di puntate delle altre serie tv di Chicago, essendo tutte iniziate a gennaio 2024 a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori che la scorsa estate hanno bloccato le produzioni.

Chicago Med 9 su Italia 1, quando è in onda?

La serie tv è in onda il giovedì sera dal 1° con 3 puntate a settimana. Se viene confermata questa programmazione un appuntamento dovrà essere da 2 (o da 4) puntate essendo il totale 13.

Chicago Med 9, dove in streaming?

Su Mediaset Infinity in diretta streaming e nei giorni successivi saranno disponibili in streaming le puntate della stagione 9 trasmessa su Italia 1. In alternativa le 9 stagioni di Chicago Med sono on demand su Sky (che ha trasmesso in primavera la stagione 9) e su NOW in streaming, sette stagioni sono inoltre su Prime Video.