I poliziotti di Chicago tornano a proteggere il pubblico di Italia 1. Si conferma l’appuntamento estivo con la prima tv in chiaro della nuova stagione di Chicago PD. La serie tv, prodotta da Dick Wolf con la sua Wolf Entertainment e Universal Television, è arrivata alla stagione 11 che è più breve rispetto al solito per gli scioperi degli sceneggiatori e attori che la scorsa estate bloccarono Hollywood per diversi mesi. Curiosi di scoprire cosa ci aspetta nelle nuove puntate di Chicago PD?

Chicago PD 11 su Italia 1, la trama

Chicago PD segue gli uomini e le donne dell’unità 21 del distretto di polizia di Chicago. La serie fa parte dello stesso universo narrativo di Chicago Fire e Chicago Med, ma anche delle altre serie tv prodotte da Dick Wolf come gli FBI e i Law & Order.

La stagione 11 di Chicago PD riparte sei mesi dopo il finale della decima quando Ruzek era stato colpito da un proiettile dal figlio di Sam, Callum. L’agente si sta rimettendo in forma per poter tornare in servizio, cosa che avverrà nel corso delle prime puntate. Al centro delle singole puntate di questa stagione ci saranno i diversi casi che la squadra si troverà affrontare tra omicidi, droga e bande locali. Come sempre con il sergente Voight al centro di tutto.

Chicago PD 11 su Italia 1, il cast

Tracy Spiridakos, dopo 8 stagioni nel cast, ha lasciato la serie alla fine dell’undicesima stagione e non sarà quindi presente nella prossima. La decisione è stata presa dalla stessa attrice ed è stata annunciata ancor prima della partenza della serie negli Stati Uniti (per questo la sua uscita di scena non è uno spoiler). Jesse Lee Soffer, che fino alla decima stagione ha interpretato il detective Jay Halstead, è tornato sul set della serie come regista della dodicesima puntata.

Jason Beghe è il sergente Henry “Hank” Voight

Tracy Spiridakos è la detective Hailey Upton

Marina Squerciati è Kim Burgess

Patrick John Flueger è l’agente Ruzek

LaRoyce Hawkins è l’agente Kevin Atwater

Benjamin Levy Aguilar è l’agente Dante Torres

Amy Morton è Trudy Platt

Yara Martinez è Gloria Perez

Bojana Novakovic è la detective Josephine “Jo” Petrovic

Chicago PD 11, dove in streaming?

Su Mediaset Infinity in diretta streaming e nei giorni successivi saranno disponibili in streaming le puntate della stagione 11 trasmessa su Italia 1. In alternativa le 11 stagioni di Chicago PD sono on demand su Sky (che ha trasmesso in primavera la stagione 11) e su NOW in streaming, otto stagioni sono inoltre su Prime Video.

Chicago PD 12 si farà?

Si, la serie tv è stata rinnovata per la stagione 12 che partirà il 25 settembre negli Stati Uniti su NBC.

Chicago PD 11, quante puntate sono?

13 puntate. La stagione 11 di Chicago PD è più breve del solito per gli scioperi di sceneggiatori e attori che la scorsa estate hanno bloccato le produzioni ripartite soltanto a fine 2023 o inizio 2024. Le tre serie tv di Chicago sono state tra le prime a tornare in onda partendo a gennaio 2024.

Chicago PD 11 su Italia 1, quando è in onda?

La serie tv è in onda il lunedì sera dal 15 Luglio con 3 puntate a settimana. Se viene confermata questa programmazione probabilmente nell’ultimo appuntamento ci saranno 4 puntate essendo il totale 13.