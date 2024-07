L’estate di Italia 1 si “infiamma” con il ritorno dei pompieri di Chicago. Mercoledì 17 Luglio debutta in chiaro la dodicesima stagione di Chicago Fire, già trasmessa nei mesi scorsi da Sky (così come le altre serie tv collegate Chicago PD e Chicago Med). Una stagione più breve rispetto alle precedenti, con solo 13 puntate, a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori che hanno bloccato Hollywood la scorsa estate. Curiosi di scoprire cosa ci aspetta nella nuova stagione di Chicago Fire?

Chicago Fire 12 la trama

La serie riparte sei mesi dopo il finale della precedente stagione. Dopo esser sopravvissuto, una volta rientrato alla caserma 51 Mouch chiede di farsi chiamare con il suo vero nome McHolland. Intanto Ritter prova a convincere Herrmann a farsi visitare da un medico visto che il suo udito dopo lo scoppio della bomba, sembra decisamente peggiorato. Cruz non si sente rispettato da Severide che nel frattempo indaga sul piromane che ha preso di mira le caserme. Kidd teme che la passione di Severide per le indagini, finirà per allontanarli.

Chicago Fire 12, il cast

Sono diversi i cambiamenti che ci aspettano nella stagione 12 di Chicago Fire, a metà stagione lascerà la serie Kara Killmer, mentre poco prima del finale di stagione è stato annunciato che Eamonn Walker avrebbe lasciato la serie. Nel cast della stagione ci saranno gli ingressi di Rome Flynn, Joselyn Hudon e Michael Bradway.

Taylor Kinney è il tenente Kelly Severide

è il tenente Kelly Severide Kara Killmer è l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61 (fino all’episodio 6)

è l’infermiera Sylvie Brett dell’ambulanza 61 (fino all’episodio 6) David Eigenberg è il tenente Hermann dell’auto 51

è il tenente Hermann dell’auto 51 Joe Minoso è il pompiere Joe Cruz della terza squadra

è il pompiere Joe Cruz della terza squadra Christian Stolte è il pompiere Mouch McHolland del camion 81

è il pompiere Mouch McHolland del camion 81 Miranda Rae Mayo è il tenente Stella Kidd del camion 81

è il tenente Stella Kidd del camion 81 Daniel Kyri è Darren Ritter, dell’auto 51

è Darren Ritter, dell’auto 51 Hanako Greensmith è l’infermiera Mikami dell’ambulanza 61

è l’infermiera Mikami dell’ambulanza 61 Eamonn Walker è il vice capo Wallace Boden

è il vice capo Wallace Boden Anthony Ferraris è il pompiere Ferraris

è il pompiere Ferraris Rome Flynn è Derrick Gibson

è Derrick Gibson Joselyn Hudon è l’infermiera Lizzy Novak

è l’infermiera Lizzy Novak Michael Bradway è il pompiere Jack Damon

Chicago Fire 13 si farà?

Si, la serie tv è stata rinnovata per la stagione 13 che partirà il 25 settembre negli Stati Uniti su NBC.

Chicago Fire 12, quante puntate sono?

13 puntate. La stagione 12 di Chicago Fire è più breve del solito e ha lo stesso numero di puntate delle altre serie tv di Chicago, essendo tutte iniziate a gennaio 2024 a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori che la scorsa estate hanno bloccato le produzioni.

Chicago Fire 12 su Italia 1, quando è in onda?

La serie tv è in onda il mercoledì sera dal 17 Luglio con 2 puntate a settimana. Se viene confermata questa programmazione probabilmente nell’ultimo appuntamento ci saranno 3 puntate essendo il totale 13.

Chicago Fire 12, dove in streaming?

Su Mediaset Infinity in diretta streaming e nei giorni successivi saranno disponibili in streaming le puntate della stagione 12 trasmessa su Italia 1. In alternativa le 12 stagioni di Chicago Fire sono on demand su Sky (che ha trasmesso in primavera la stagione 11) e su NOW in streaming, dieci stagioni sono inoltre su Prime Video.