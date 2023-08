Nel giovedì sera di Italia 1 proseguono le storie del Chicago Med con le puntate dell’ottava stagione, in onda dopo il doppio appuntamento con Chicago Fire. L’ottava stagione farà i conti con nuovi addii nel cast, sia per scelte personali degli attori che per ragioni di riduzioni di budget sempre necessarie nelle serie tv in chiaro americane. Un addio importante arriverà a fine stagione (quindi non lo anticipiamo) mentre uno avviene nella prima puntata di questa ottava stagione. Vediamo cosa succede nell’ottava stagione di Chicago Med.

Chicago Med 8 in Italia, le puntate su Italia 1

Giovedì 17 agosto

8×01 (ore 23:45) Una grave perdita: dopo l’incendio Hannah ha difficoltà respiratorie, in seguito all’incendio, manifesta grossi problemi respiratori. Milena, colpita dalla pallottola sparata da Dylan, muore tra le sue braccia. Goran ha bisogno di un urgente trapianto di fegato, e Dylan si impegna a trovare un donatore compatibile. Rintraccia il fratello, che accetta di donare parte del proprio fegato. Il dottor Charles e la nuova psichiatra, la dottoressa Cuevas, seguono il caso di un ragazzo che mostra evidenti segni di squilibrio psichico. Jessa viene arrestata per aver provocato l’incendio e per aver cercato di uccidere Will. Dylan decide di lasciare il Med.

Le puntate di giovedì 24 agosto

8×02 La crisalide: Will e Hannah curano Henry un bambino con un braccio rotto e una madre che sembra affetta da una psicosi, per questo chiedono aiuto al dottor Charles che pensa si tratti di un problema neurologico. .Will e Kai si occupano di Julián, un ragazzo al quale hanno sparato a una gamba. Kai commette un errore che poteva essere fatale. Archer deve rimuovere, attraverso una broncoscopia, un accumulo di muco dai polmoni di Albert, un suo paziente affetto da SLA che conosce da anni.

8×03 Il nuovo protocollo: David sembra peggiorare e il padre ha un malore. Ethan si occupa di Liza una ragazza incinta che sembra avere i sintomi di un virus intestinale. La Goodwin ha ideato un nuovo protocollo per l’ospedale per far fronte alla carenza di alcune forniture molto importanti. Crockett e Vanessa sono alle prese con Marcus, un paziente che, dopo una caduta da un marciapiede, lamenta fortissimi dolori, e che soffre di diverse patologie.

Chicago Med 8, il cast

L’ottava stagione di Chicago Med deve fare i conti con un importante addio che arriverà però solo a fine stagione e con altri due che avvengono durante l’anno. Dopo la prima puntata lascia la serie Guy Lockard che interpreta il dottor Dylan Scott, mentre dopo nove puntate lascia la serie il dottor Choi interpretato da Brian Tee. Novità di stagione è la dottoressa Cuevas interpretata da Lilah Richcreek Estrada. Nel cast di stagione troviamo:

Nick Gehlfuss è il dottor Will Halstead

Brian Tee è il dottor Ethan Choi (fino alla nona puntata)

Marlyne Barrett è la capo infermiera Maggie Campbell

S.Epatha Merkerson è Sharon Goodwin

Oliver Platt è il dottor Daniel Charles

Guy Lockard è il dottor Dylan Scott (lascia dopo la prima puntata)

Steven Weber è il dottor Dean Archer

Jessy Schram è la dottoressa Hannah Asher

Lilah Richecreek Estrada è la dottoressa Nellie Cuevas

Chicago Med 8 quando è in onda?

L’appuntamento con l’ottava stagione di Chicago Med su Italia 1 è il giovedì sera dalle 23:00 circa con un doppio episodio in seconda serata. Secondo i palinsesti Mediaset la serie dovrebbe proseguire fino al 14 settembre trasmettendo quindi 9 puntate della stagione.

Chicago Med 9 ci sarà?

L’ottava stagione è stata interamente trasmessa negli Stati Uniti (terminata mercoledì 24 maggio) e in Italia su Sky Serie e NOW composta da 22 puntate. La serie prodotta da Dick Wolf e Universal è stata rinnovata per una nona stagione che partirà negli Stati Uniti prossimamente, considerando lo sciopero di sceneggiatori e attori è al momento difficile fare una previsione, secondo alcune stime se gli scioperi termineranno a settembre, si potranno realizzare stagioni da 13-15 puntate per le serie tv dei canali generalisti da far partire tra gennaio e febbraio 2024.

Chicago Med 8 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 8 di Chicago Med sono 22, come le altre due serie tv di Chicago.

Chicago Med 8 dove lo trovo in streaming

Il cofanetto completo con tutte le prime 8 stagioni di Chicago Med è su NOW in streaming e on demand su Sky che ha le tre serie tv di Chicago in prima visione in Italia. Le puntate trasmesse da Italia 1 nell’appuntamento del giovedì sera sono in streaming su Mediaset Infinity.

Le serie tv di Chicago in Italia

Le tre serie tv dell’universo delle emergenze di Chicago, Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med sono ancdate in onda il martedì sera su Sky Serie in un’unica serata che riproduce quella di NBC con le nuove puntate in prima visione assoluta. Per tutta l’estate 2023 Italia 1 ha trasmesso il giovedì Chicago Fire con la seconda metà della decima stagione e l’undicesima attualmente in onda, seguita da Chicago Med in seconda serata, il venerdì è invece in onda Chicago PD con la decima stagione.