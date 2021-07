Alla fine ad avere la meglio per la conduzione di Check Up è stata Luana Ravegnini, che intervistata dal settimanale Oggi racconta come si appresta a vivere questo ritorno in video, dopo un assenza di ben dieci anni dalla conduzione televisiva. Nelle scorse settimane TvBlog vi aveva raccontato che in pole position per la conduzione del programma di salute c’erano la stessa Ravegnini ed Elena Santarelli: alla fine l’ha spuntata l’ex compagna professionale e non solo di Claudio Lippi, con il quale divenne famosa al grande pubblico come valletta de Il pranzo è servito.

Una delle ultime esperienze in tv per Luana Ravegnini era stata proprio alla conduzione di un programma di salute, Storie di salute, in onda sempre su Rai 2, rete sulla quale tornerà con Check Up dal prossimo settembre, al sabato mattina, alle 11:15, per un totale di dodici appuntamenti, stando a quanto riferito da Ludovico Di Meo in sede di presentazione dei palinsesti:

Sono un medico mancato, devo ammetterlo. Mi ha onorato e lusingato essere stata scelta per questo programma: adoro parlare di salute e prevenzione, perché sono temi che ritengo importanti.

Sulla riproposizione di un marchio storico del servizio pubblico, ideato da Biagio Agnes e che ora dovrebbe seguito dalla figlia Simona, eletta proprio nelle scorse ore nel cda Rai, la Ravegnini si dice entusiasta e reputa che sia il giusto momento in cui riportalo in onda:

Non vedo l’ora. È un programma che torna rinnovato: in un momento in cui si parla tanto di salute trovo importante catalizzare l’attenzione su una trasmissione medico-scientifica che aiuti il pubblico a orientarsi attraverso la presenza di grandi luminari del settore. […] Siamo tutti molto disorientati: cercheremo di essere un punto di riferimento per la gente che sceglie di volersi bene.

Per la tv cambiata su cui torna (“trovo che ci sia un gran voglia di ostentare”) Luana Ravegnini ha deciso di farsi rappresentare da LaPresse di Marco Durante, con il quale c’è stato – racconta – un feeling professionale immediato: