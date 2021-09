Check up: conferenza stampa in diretta dalle 11:00

Ritorna in onda domani mattina su Rai 2 Check up, uno storico titolo Rai legato da sempre alla salute e alla medicina. Alla conduzione ci sarà Luana Ravegnini: anche per lei sarà un importante ritorno, dato che manca in tv da circa 10 anni.

La conduttrice, che già lo scorso luglio ufficializzando la conduzione della trasmissione aveva raccontato la propria passione per le tematiche affrontate dal programma, è tornata a ribadire questo in una recente intervista a Tv sorrisi e canzoni:

Mi piace informarmi sulle innovazioni della medicina, sulle cure, capire quale stile di vita seguire. Quando la Rai me l’ha proposto ho avuto uno scossone di adrenalina: “Che bello, ritorno!”

La Ravegnini ha poi raccontato quello che sarà l’obiettivo della trasmissione:

Con Check up vogliamo essere un punto di riferimento, colmare dubbi, rispondere a domande.

Check up, che andrà in onda il sabato mattina alle 11:15 dal centro di produzione Rai di Napoli, ripartirà quindi nel solco della tradizione della rubrica nata da un’idea di Biagio Agnes e sarà convenzionato con la Regione Campania.

Il programma, che partirà pochi minuti dopo la messa in onda su Rai 1 di Buongiorno benessere, già ripartito con la nuova edizione settimana scorsa (qui la nostra recensione), vuole ampliare l’informazione medica offerta dal Servizio Pubblico, raccontando eccellenze di ospedali e cliniche universitarie.

Ci saranno poi anche aggiornamenti sulle più recenti scoperte in campo medico, oltre che le storie di persone che hanno affrontato o affrontano ancora quotidianamente determinate patologie.

Nella conferenza stampa che si tiene questa mattina alle 11:00 direttamente dallo studio della trasmissione, dove alcuni giornalisti prenderanno parte in presenza, mentre i restanti saranno in collegamento da remoto, ci saranno il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo, il direttore della sede Rai di Napoli Antonio Parlati e la conduttrice di Check up Luana Ravegnini. TvBlog è pronto a seguire in diretta l’appuntamento.