Il protagonista del weekend televisivo? Facile: Checco Zalone. Il Tg1 ha annunciato ieri sera la sua presenza al Festival di Sanremo 2022 proponendo il video che Amadeus ha pubblicato su Instagram. Uno sketch non gradito da Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che su Twitter ha lamentato mancanza di stile da parte del conduttore per via della risata sguaiata dopo la battuta del comico sulla televisione regionale.

Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile. #Sanremo2022 https://t.co/M2Rfo4BoBd — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 8, 2022

Pochi minuti dopo sempre su Rai1 Checco Zalone è stato tra gli artisti imitati dai concorrenti nip della prima puntata (registrata) di Tali e quali show con Carlo Conti. E, dulcis in fundo, tra poche ore Canale 5 trasmetterà in prima visione il suo più recente film, Tolo Tolo, che ha riempito le sale cinematografiche a inizio 2020, prima che tutto il mondo venisse sconvolto dalla pandemia da coronavirus. Una scelta di palinsesto che ha spinto Rai1 a rinviare a domani la partenza della nuova serie Non mi lasciare e che potrebbe aver inciso anche nella tempistica della comunicazione di Amadeus, che ha scelto ancora una volta il sabato sera e il Tg1, come aveva già fatto un po’ a sorpresa anche per i cantanti in gara a dicembre scorso.

In tutto ciò, ieri poco dopo la fine del telegiornale, mentre Twitter si affollava di commenti sull’oggettivo colpaccio di Amadeus appena annunciato (lo avevamo in qualche modo ‘anticipato’ proprio su TvBlog addirittura ad agosto scorso) Silvia Zuccotti, ufficio stampa di Mediaset e del film di Checco Zalone, ha giustamente colto la palla al balzo, promuovendo la messa in onda della pellicola su Canale 5.

La domanda, al momento senza risposta, è la seguente: è il Tg1 a trainare la prima tv di Tolo Tolo o alla fine sarà Tolo Tolo ad aver aiutato Sanremo 2022 alimentando l’attesa per il ritorno in tv di Checco Zalone?