Questa sera, domenica 28 maggio 2023, su Rai 3 andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Che tempo che fa. L’appuntamento segna anche l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai dopo il suo ritorno al Servizio Pubblico, avvenuto nel 2003. Dalla prossima stagione il conduttore passerà a Warner Bros. Discovery. dove, come anticipato da TvBlog, continuerà il percorso di Che tempo che fa (andrà su NOVE) oltre ad altri progetti messi in cantiere.

L’appuntamento di stasera diventa quasi uno degli eventi mediatici di quest’anno. Per questo abbiamo scelto di seguire l’ultimo programma di Fabio Fazio in Rai eccezionalmente con la diretta in liveblogging a partire dalle ore 20.

Che tempo che fa, ultima puntata 28 maggio 2023: anticipazioni e ospiti

In esclusiva tv, il due volte Premio Oscar Anthony Hopkins, che nella sua straordinaria carriera lunga oltre cinquantacinque anni ha interpretato ruoli che hanno fatto la storia del cinema.

Sarà, inoltre, ospite la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

E ancora: Aurelio de Laurentiis, Presidente del Napoli che lo scorso 4 maggio ha vinto lo scudetto per la terza volta nella sua storia, Marco Mengoni ed Elodie, in radio con il duetto Pazza Musica, Roberto Saviano; Roberto Burioni, la vicedirettrice de La Stampa, Annalisa Cuzzocrea, Marco Damilano, Ferruccio de Bortoli, Michele Serra.

Chiude la serata “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli.

Ospiti: Stash, frontman di The Kolors, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Ale e Franz, il giovanissimo campione europeo di windsurf classe iQFoil Nicolò Renna, Raul Cremona, Cristiano Malgioglio, Mara Maionchi, Francesco Paolantoni.

Che tempo che fa, ultima puntata 28 maggio 2023: dove seguirlo

Il programma va in onda su Rai 3 sul digitale terrestre al canale 3, su Sky e Tivusat al canale 103 e in streaming live sulla piattaforma Rai Play (da PC e APP per smartphone) nella sezione dirette.

Le puntate di questa edizione fino a questo momento sono recuperabili a questa pagina, una volta terminata la messa in onda dell’ultimo appuntamento, anche questo sarà disponibile su Rai Play.

TvBlog seguirà l’ultima puntata in diretta liveblogging, come detto, a partire dalle ore 20.