Che Tempo Che Fa terzo programma della domenica sera: ascolti in crescita anche grazie alle interazioni social. I dati

Che Tempo Che Fa si conferma terzo programma della domenica sera per ascolti e interazioni social. La trasmissione di Fabio Fazio, sul Nove, è una sicurezza.

Che Tempo Che Fa porta il canale Nove sul podio degli ascolti. La trasmissione condotta e ideata da Fabio Fazio con la collaborazione di Michele Serra ottiene ancora una volta ascolti importanti. Il format si attesta, nel corso della domenica sera, sull’8% di Share con 1 milione e 540mila spettatori.

Fondamentali in tal senso sono anche i picchi di ascolto: il programma, nel corso della messa in onda, ha toccato anche delle vette che hanno portato il contenitore al 10% di Share, con un milione e 800mila spettatori sintonizzati. Un crescendo che non solo giova alla trasmissione, ma permette all’emittente di fidelizzarsi ulteriormente con un pubblico sempre più esigente.

Che Tempo Che Fa, ascolti in crescita

Numeri che rivitalizzano il prime time del palinsesto generalista al netto di cambiamenti importanti: Il Tavolo, la parte finale del programma, vanta qualche new entry – come quella di Enzo Iachetti e Mara Venier (che interverrà saltuariamente nel corso di questa edizione di CTCF) – in grado di non far rimpiangere uscite eccellenti come quella di Simona Ventura. Volto presente nella scorsa edizione della trasmissione.

Tornando all’attualità, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa viene seguito da 824.000 telespettatori con una percentuale pari all’8% di ascolto. Mentre per quanto riguarda l’anteprima del programma siamo su un milione e 150mila spettatori collegati. Le interazioni social del programma, invece, salgono a 300.000 fra commenti e condivisioni. Che Tempo Che Fa, dunque, è una risorsa anche sui social media.

I numeri di Warner Bros Discovery

Parlando, invece, di Warner Bros Discovery: il portfolio dei programmi raggiunge in generale il 12,2% di Share nel prime time. In seconda serata si arriva al 15,5%. Nelle 24 ore si tocca quota 11,4%. Insomma, Nove grazie a Fazio cresce ulteriormente confermandosi outsider del palinsesto generalista italiano domenicale.