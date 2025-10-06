Home Notizie Che Tempo Che Fa, buona la prima! Picco di ascolti per Fabio Fazio: tutti i dati (sorprendenti)

Che Tempo Che Fa, buona la prima! Picco di ascolti per Fabio Fazio: tutti i dati (sorprendenti)

Fabio Fazio torna in onda sul Nove con una nuova edizione di Che Tempo che Fa, il tv show in programma ogni domenica sera.

di Stefania Meneghella
Che Tempo Che Fa, buona la prima! Picco di ascolti per Fabio Fazio: tutti i dati (sorprendenti)
6 Ottobre 2025 11:15
Ottimi ascolti per la prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio su Nove, subito sul podio dei programmi più visti della serata: 1 milione e 600mila spettatori (1.557.000) pari all’8,5% di share (8,4%), con un picco di share del 10% e un picco d’ascolto che sfiora 1.800.000 spettatori (1.755.000), dati che lo attestano come terzo programma della serata.

Che Tempo Che Fa e il record raggiunto

Ottimi ascolti anche per L’Anteprima con 1 milione e 200mila spettatori e il 6,4% di share, e per Il Tavolo, seguito da quasi 800mila spettatori (786.000) pari a una share del 7% (6,9%), mentre “Che tempo che farà” ottiene 610.000 spettatori e il 3,6% di share. Sui social, con 400.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato della serata.
Nove è 3° canale nazionale in prime time con il 7,7% di share e 5° canale nazionale in seconda serata con il 6,7% di share. Nelle 24 ore Nove è il 6° canale della giornata con il 4,3% di share. L’intero portfolio Warner Bros. Discovery raggiunge nel prime time il 12,5% di share, in seconda serata il 14% di share, mentre nelle 24 ore l’11,2%.
Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.

Gli ospiti della prima puntata

Tra i volti che hanno partecipato alla prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa c’è in primis Richard Gere, protagonista di iconici film come Ufficiale e gentiluomo a Pretty Woman, da Shall We Dance? ad Hachiko. Una leggenda di Hollywood e da sempre attivista per i diritti umani. In questa occasione si è raccontato in esclusiva e ha presentato il nuovo film Dalai Lama – La saggezza della felicità diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis, prodotto dallo stesso attore e trasmesso al cinema il 6,7 e 8 ottobre. Tra gli altri ospiti anche lo scrittore Dan Brown, Mara Venier, Enzo Iacchetti, Cecilia Sala.

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