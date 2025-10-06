Che Tempo Che Fa, buona la prima! Picco di ascolti per Fabio Fazio: tutti i dati (sorprendenti)

Ottimi ascolti per la prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio su Nove, subito sul podio dei programmi più visti della serata: 1 milione e 600mila spettatori (1.557.000) pari all’8,5% di share (8,4%), con un picco di share del 10% e un picco d’ascolto che sfiora 1.800.000 spettatori (1.755.000), dati che lo attestano come terzo programma della serata.

Che Tempo Che Fa e il record raggiunto

Ottimi ascolti anche per L’Anteprima con 1 milione e 200mila spettatori e il 6,4% di share, e per Il Tavolo, seguito da quasi 800mila spettatori (786.000) pari a una share del 7% (6,9%), mentre “Che tempo che farà” ottiene 610.000 spettatori e il 3,6% di share. Sui social, con 400.000 interazioni #CTCF è il programma più commentato della serata.

Nove è 3° canale nazionale in prime time con il 7,7% di share e 5° canale nazionale in seconda serata con il 6,7% di share. Nelle 24 ore Nove è il 6° canale della giornata con il 4,3% di share. L’intero portfolio Warner Bros. Discovery raggiunge nel prime time il 12,5% di share, in seconda serata il 14% di share, mentre nelle 24 ore l’11,2%.

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery.

Gli ospiti della prima puntata

Tra i volti che hanno partecipato alla prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa c’è in primis Richard Gere, protagonista di iconici film come Ufficiale e gentiluomo a Pretty Woman, da Shall We Dance? ad Hachiko. Una leggenda di Hollywood e da sempre attivista per i diritti umani. In questa occasione si è raccontato in esclusiva e ha presentato il nuovo film Dalai Lama – La saggezza della felicità diretto da Barbara Miller e Philip Delaquis, prodotto dallo stesso attore e trasmesso al cinema il 6,7 e 8 ottobre. Tra gli altri ospiti anche lo scrittore Dan Brown, Mara Venier, Enzo Iacchetti, Cecilia Sala.