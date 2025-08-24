Che Tempo che fa, il colpaccio di Fabio Fazio: arriva Mara Venier

Mesi di rumours e indiscrezioni, ma ora c’è la conferma ufficiale. Mara Venier entra nel cast di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove ogni domenica sera. La Rai avrebbe infatti concesso alla protagonista di Domenica In una deroga che le darebbe la possibilità di essere presente in quel nuovo studio televisivo.

L’approdo di Mara Venier a Che Tempo Che Fa

La nuova edizione di Domenica In torna su Rai 1 con delle novità interessanti: la conduttrice sarà infatti affiancata dai tre co-conduttori Teo Mammuccari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, con la presunta aggiunta del comico e imitatore Vincenzo De Lucia. L’azienda di Viale Mazzini ha dato in più il via libera per Che Tempo Che Fa, dato che da mesi si parlava dell’ipotetica presenza della conduttrice nel salotto di Fabio Fazio in qualità di ospite fissa. Secondo quanto scritto da Fanpage, questo rumour comportava una “problematica di tipo contrattuale“. L’accordo stipulato tra Venier e la Rai non prevedeva infatti la sua presenza in altre emittenti televisive.

Il contratto era però in scadenza in queste settimane, e pare che la Rai abbia ora applicato una clausola che consentirebbe alla protagonista di Domenica In di essere presente anche nel salotto di Fazio come volto fisso del programma. La nuova stagione televisiva si prospetta quindi essere, per la conduttrice, carica di novità.

Il suo ruolo nel programma di Fazio

L’indiscrezione è stata pubblicata su Dagospia da Giuseppe Candela. Il giornalista ha infatti fatto sapere che Mara Venier sarà presente a Che Tempo Che Fa ma non come ospite del cast fisso. Secondo alcune fonti vicine alla Rai, per lei sarebbe stata fatta una speciale eccezione. “Venier non siederà al tavolo tutte le domeniche” – si legge – “non farà parte del cast fisso ma secondo fonti Rai beninformate avrebbe ottenuto una deroga per un numero di puntate inferiore a dieci…“. Una deroga che le darebbe la possibilità di portare avanti nuovi progetti, restando comunque in casa Rai e occupandosi della conduzione della 50esima edizione di Domenica In.

Nell’ultimo periodo si è tra l’altro parlato molto dell’uscita di scena di Gabriele Corsi, che era stato scelto per essere il co-conduttore di Domenica In e per affiancare Mara Venier durante la prossima stagione televisiva. Il volto Rai ha poi preferito dedicarsi su altri progetti lavorativi e lasciare così la “nave“. I telespettatori non rinunceranno però – nemmeno quest’anno – alla presenza di Mara in quello studio.