E vissero tutti felici e contenti (?) Forse. Dai, sì. Possiamo riassumere così l’epilogo del caso dei social di Che tempo che fa. Alle ore 12 di oggi, 3 agosto 2023, i quattro profili (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) sono effettivamente rinati. Sì, rinati. Utilizziamo questa parola perché effettivamente non si dovrebbe parlare di ‘riattivazione’ dei canali, in quanto tutti e quattro sono stati sì restituiti alla produzione del programma (e, quindi, al comparto del personale che lavora ai social), ma sono stati azzerati dei loro followers.

Insomma: la Rai ha reso la macchina, ma è senza il motore. Tutto da zero. Ecco perché il contesto della ‘rinascita’ (che richiama anche a NOVE, la nuova casa che ospiterà le dirette tv di CTCF) è più adatto alla situazione.

Fazio su social Che tempo che fa: “Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi”

L’annuncio arriva da un soddisfatto Fabio Fazio, che già ieri aveva allertato il pubblico del web dai suoi profili personali riguardo imminenti novità sui social di CTCF.

“Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di Che tempo che fa. Una grande notizia, sono molto contento, finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono dei finti giovani che però dovete fare il re-following quindi, anche se ci seguivate, dovete nuovamente seguirci come se fosse la prima volta. Queste diavolerie funzionano così. Non ci sono i follower di prima, né i contenuti (come ho già detto una volta, ciò non giova a nessuno). Vedremo nei prossimi mesi come si evolve la vicenda, ma sono molto contento di poter riprendere il dialogo con voi. Benvenuti davvero a tutti.”

Riaprono i social di #CTCF, bentornati!

Vi aspettiamo su tutti i nostri profili@chetempochefa – @fabfazio pic.twitter.com/Hee1IDrJHs — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) August 3, 2023

Dopo l’arrivederci alla Rai di Fazio la vicenda dei canali social aveva aggiunto sfumature sempre più amare all’allontanamento del conduttore dal Servizio Pubblico, quasi a risuonare il famoso detto ‘Oltre il danno, la beffa‘. Su TvBlog abbiamo approfondito la questione sin dai primi momenti, anche con il retroscena del nostro Hit riguardo una trattativa, però affondata.

Adesso i sorrisi sono più distesi. Non che non lo fossero prima, ci mancherebbe, ma è naturale che una squadra di lavoro impegnata per anni nel produrre contenuti per i propri principali canali di interazione con il pubblico, dopo il fiato sospeso, ritrova felicemente le chiavi in mano.

L’OFFicina (Banijay): “Restituiamo alla community una nuova casa per seguire il racconto del programma”

Il comunicato ufficiale dell’Officina, che produce CTCF:

L’OFFicina, società del Gruppo Banijay, che ne detiene la proprietà e che continuerà a produrre il programma di Fabio Fazio, ha ritenuto prioritario e urgente, dopo aver subito la brusca e improvvisa chiusura degli storici profili social, restituire alla grande community di Che tempo che fa, composta da quasi 4 milioni di persone, una nuova casa per continuare a seguire l’esclusivo racconto del programma.

Nelle prime tre ore di nuova vita dei social, il canale Facebook ha raggiunto 15.000 followers, Twitter 6.500, Instagram 25.600 e TikTok già 300.000.

Che tempo che fa, social

Per visitare o seguire i canali social di Che tempo che fa, andate su: Facebook (clicca qui), Twitter (qui), Instagram (qui) e TikTok (qui)