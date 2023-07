E’ dei giorni scorsi la notizia che ha riguardato le cliccatissime pagine social di Che tempo che fa di proprietà della Rai. Pagine con molti followers, quindi che fanno evidentemente gola, improvvisamente rese invisbili. In realtà, come si dice in un comunicato Rai in risposta ad un pezzo di Fanpage, é stata la stessa azienda radiotelevisiva pubblica a decidere di bloccare le suddette pagine. Non sono infatti più raggiungibili al momento in cui scriviamo, ne la pagina twitter e neppure quella facebook di Che tempo che fa.

Il precedente cambio di logo nell’home page social del programma che fu Rai, è stato un passaggio obbligato, prima dello stop odierno alla consultazione delle suddette pagine di Che tempo che fa. Come spiegava la nota della Rai. Questo per rendere evidente che quelle pagine erano relative alle vecchie edizioni del programma. Passaggio questo che potrebbe preludere alla chiusura definitiva di questi account da parte di Rai. Ma non è tutto, secondo indiscrezioni, pare che ci sia stata una trattativa i giorni scorsi fra Rai e Officina. La società che si occupa della produzione del talk show diretto e condotto da Fabio Fazio, ora per Nove e prima per Rai.

La trattativa

Secondo quanto si apprende la trattativa fra le due società sarebbe naufragata per un’offerta inadeguata da parte di Officina. Le pagine social infatti di Che tempo che fa di proprietà Rai, si dice varrebbero almeno un milione di euro. Una valutazione questa figlia del numero di followers che ne fanno parte. L’offerta fatta da Officina a Rai per rilevarle sarebbe stata molto inferiore. Ci sarebbero state offerte successive, ma le parti erano comunque erano molto distanti.

Indiscrezioni giornalistiche parlano di offerte fra i 20 ed i 30 mila euro, evidentemente molto distanti dal valore reale. Fonti vicine a viale Mazzini dicono inoltre che non è che la Rai volesse un milione di euro. Ma l’offerta di Officina si dice non fosse davvero adeguata. La trattativa quindi sarebbe naufragata.

A questo punto Officina avrebbe deciso di non proseguire la trattativa. Rai di conseguenza avrebbe reso invisibili le pagine social del programma di sua proprietà, Tutto questo in attesa probabilmente molto presto di chiuderle definitivamente. Se da una parte Officina aveva comunque dimostrato l’intenzione di comprarsi quelle pagine con relativa offerta economica, fonti Rai fanno notare che non avrebbero potuto “svenderle” a quelle cifre. Ecco dunque che il nuovo corso di Che tempo che fa sul Nove dovrà ripartire dai zero seguaci delle nuove pagine social che dovrà quindi aprire. Ma siamo certi che Fabio Fazio & company non ci metterà molto a tornare alle cifre delle vecchie pagine di Che tempo che fa.