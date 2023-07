Cosa sta succedendo agli account social di Che tempo che fa? La domanda suona lecita di fronte agli strani movimenti in corso da qualche ora sulle pagine Twitter (560 mila follower), Facebook (1,3 milioni di Mi piace e 2 milioni di follower) e Instagram (quasi 600 mila seguaci) dedicate al programma condotto da Fabio Fazio. La novità più evidente è che il faccione del conduttore ligure è praticamente sparito nelle immagini di profilo/copertina, dove invece adesso compaiono i loghi Rai, con il nuovo claim ‘di tutto, di tutti‘.

Che tempo che fa: cosa è successo agli account social del programma di Fabio Fazio?

La spiegazione in realtà è più semplice di quanto si pensi. Le pagine social della trasmissione di Fazio sono di proprietà della Rai che, come noto, dalla prossima stagione dovrà rinunciare al titolo, traslocato con il conduttore su Nove. Per questo motivo la tv pubblica ha trasformato le pagine di Che tempo che fa in “Archivio del programma Rai stagioni 2020 2023“, come si legge nelle bio, conservando i numerosi follower.

Presumibilmente nei prossimi giorni nasceranno i ‘nuovi’ account ufficiali di Che tempo che fa, programma che, come noto, conserverà lo stesso titolo anche quando dal 15 ottobre andrà in onda sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery (dove, intanto, sono partiti gli spot). Nel frattempo le comunicazioni che riguardano la nuova edizione del talk show della domenica sera sono affidate agli account social di Fazio.

Lo stravolgimento delle pagine social di Che tempo che fa non è soltanto una curiosità, ma una vera e propria notizia televisiva, considerata la forza social del suo brand. Stando alla classifica stilata da Sensemakers per Primaonline.it, Che Tempo Che Fa, fino a maggio scorso, è stato di gran lunga il programma di informazione più social della tv italiana, facendo registrare numeri molto alti, sia in termini di interazioni sia per video views, anche quando non in onda.

Il più recente contenuto ‘originale’ pubblicato dagli account Twitter, Facebook e Instagram di Che tempo che fa risale al 29 maggio scorso: trattasi del selfie in cui Fazio, comparendo insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, ringrazia i telespettatori il giorno dopo l’ultima diretta.

Per la cronaca, il profilo Tik Tok (quasi 300 mila follower) di Che tempo che fa al momento risulta ‘immacolato’, con il logo del programma ancora al suo posto.