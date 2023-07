Che tempo che fa? Va ancora in onda su Rai 3. No, nessun errore, nessuna distrazione da parte nostra, bensì l’esatta cronaca di ciò che è accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando Fabio Fazio è improvvisamente riapparso sulle frequenze del terzo canale di Stato.

Ad essere trasmessa, attorno alle 3, è stata un’intervista realizzata allo scrittore sloveno Boris Pahor, risalente al 17 febbraio 2008. Un blocco di poco meno di mezz’ora schiacciato a sandwich tra i film Cuori senza frontiere e Mio Dio, come sono caduta in basso.

Al centro del confronto finirono i temi della rimozione della questione slovena e dei campi di internamento dei deportati politici ed è immaginabile che l’intervista sia stata riproposta proprio in virtù del ‘legame’ con la trama del film di Luigi Zampa che raccontava le difficoltà e i drammi, successivamente alla seconda guerra mondiale, degli abitanti di un paese al confine tra Italia e Jugoslavia.

Poi, stanotte, all'improvviso, è riapparso Fazio (e Che tempo che fa) su Rai3 pic.twitter.com/ADz89JcqsO — Massimo Falcioni (@falcions85) July 17, 2023

Per Fazio è stata, di fatto, la prima riapparizione sulla tv pubblica dopo la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery andata in scena giovedì scorso. “Non siamo stati cacciati dalla Rai”, aveva affermato il conduttore. “Se a marzo hai un contratto in scadenza a giugno e non arrivano risposte, pensi legittimamente di cogliere l’occasione entusiasmante che ti viene offerta altrove. Abbiamo scelto il posto dove il nostro lavoro si potesse fare al meglio. Dopo 40 anni di carriera, rinascere è bellissimo. Già sei anni fa si poteva compiere questo passaggio. E’ arrivato in un momento di entusiasmo”.

Ad oggi, comunque, il materiale d’archivio di Che tempo che fa, Che fuori tempo che fa e Che tempo che farà resta regolarmente disponibile sulla piattaforma RaiPlay.