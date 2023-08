L’operazione Che tempo che fa su NOVE è ormai cosa risaputa ai più dallo scorso maggio, quando è stato annunciato l’approdo di Fabio Fazio in quel di Warner Bros. Discovery. Che il suo arrivo abbia fatto parecchio rumore, sia dietro le quinte televisive che tra le fila della politica è altrettanto risaputo.

Alla presentazione dei palinsesti Discovery, seguiti da TvBlog lo scorso 13 luglio 2023, la coppia Fazio-Littizzetto ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione ed è proprio all’interno dell’incontro con la stampa che conduttori e azienda hanno presentato la première del primo spot promozionale di CTCF in partenza per quello che sarà il suo 21°anno domenica 15 ottobre 2023.

NOVE ci crede, eccome se ci crede! Ci crede così tanto da lanciare il primo spot promozionale addirittura due mesi e mezzo prima dell’inizio della trasmissione.

Che tempo che fa, Fabio Fazio a caccia di pesci per la scenografia

Fazio, in giacca e cravatta, compare dentro un fiumiciattolo, impegnato nella pesca dei nuovi pesci per l’acquario scenografico, da qualche anno diventato elemento caratteristico nel banco di conduzione del programma. In passato è stato anche al centro di ironie e persino qualche polemica. Con il conduttore, c’è l’inseparabile Luciana Littizzetto in mood totalmente vacanziero: vestito floreale, cappello in testa e occhiali da sole.

Lei è piuttosto spazientita “Ma ti sembra? Ti sembra?“, “Luciana, è un dettaglio – si giustifica Fazio – mancano i pesci per l’acquario, il resto è a posto“. La Littizzetto quindi si chiede “Ma che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là scusami?“, la risposta di Fazio “Eh, sono rimasti perché hanno l’esclusiva” passa per le migliori interpretazioni (anche la frecciata, sì).

“Non possiamo convincerli?” domanda Luciana, “Ho provato, gli ho parlato a lungo, ma loro…muti” replica Fazio. Una freddura che fa scappare via la Littizzetto, “ma è per sdrammatizzare” dice il conduttore provando inutilmente a convincerla per tornare indietro.

Uno spot sulle corde dell’ironia che però ha una lacuna e si chiama Filippa Lagerback. Perché non invitare anche lei ad una prossima scampagnata? Aspettiamo di vedere il duo allargato ad un trio, anche in questi sketch (oltre che più presente nel programma).

Al termine del promo ecco comparire il logo del programma che presenta una piccola differenza grafica sul carattere delle lettere rispetto a come lo abbiamo conosciuto. In più, una curiosità: la lettera “O” della parola “tempo” si trasforma con un’animazione che porta alla “O” di NOVE, quindi al marchio di rete.

È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio 🎣 Vi aspettiamo da domenica 15 ottobre sul #NOVE con #CTCF pic.twitter.com/8UVjK1VYPY — NOVE (@nove) August 1, 2023

Fabio Fazio alla presentazione dei palinsesti Discovery: “Da me non sentirete una parola contro la Rai”

Durante la conferenza stampa della presentazione dei Palinsesti Discovery Fazio ha subito messo le mani avanti su come si approccerà con Nove

“Dopo 40 anni di carriera, rinascere è bellissimo. Già sei anni fa si poteva compiere questo passaggio. E’ arrivato in un momento di entusiasmo, essere ben accolti, l’affetto che abbiamo trovato tutti assieme, è quello che di più bello si possa desiderare“.

E come tratterà il rapporto con la Rai:

“Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato. Credo che oggi questa distinzione sia molto difficile da stabilire tra tv di oggi e tv di un tempo. Sono certo che il pubblico imparerà a schiacciare il tasto 9”.