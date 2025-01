Gli ospiti della puntata di stasera, domenica 19 gennaio 2025, dalle 19:30, di Che Tempo Che Fa. Il programma ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2023 va in onda sul Nove, canale del gruppo Warner Bros. Discovery, dopo essere stato lanciato e trasmesso per vent’anni dalla Rai.

La formula del programma è quella del talk show: in ogni puntata Fabio Fazio ospita personaggi illustri del mondo dell’attualità, dalla politica alla letteratura fino alla scienza, alternandoli a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, in studio per presentare i loro ultimi lavori. Il conduttore, in ogni puntata, è affiancato da Luciana Littizzetto (protagonista di un monologo scritto da lei) e da Filippa Lagerbäck, che introduce gli ospiti in studio. Numerosi, però, i componenti del cast fisso del programma, sopratutto coloro che compongono il “Tavolo”, ovvero la parte finale della puntata.

Prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, Che Tempo Che Fa va in onda in diretta dallo Studio 6 del Centro di produzione Soul Movie Studios in via Mestre a Milano. Per partecipare come pubblico si può scrivere a pubblico@lofficinatv.com.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di oggi 19 gennaio 2025

Ospite Papa Francesco

La prima puntata del 2025 ospita Sua Santità Papa Francesco. Per Papa Bergoglio non è la prima volta che viene ospitato da Fabio Fazio, ma la terza: la prima volta risale al 2022, quando il programma andava in onda su Rai 3; la seconda nel 2024.

Cecilia Sala dopo la liberazione

Ospite anche Cecilia Sala, la giornalista di Chora Media che è stata liberata lo scorso 8 gennaio, dopo ventuno giorni di detenzione in Iran in una cella di isolamento nel carcere di Evin a Teheran. Il suo caso ha tenuto banco per tre settimane, fine al lieto fine.

Maz Pezzali e Fabio De Luigi

In studio, poi, Max Pezzali, protagonista dello show “Max Forever – Questo Pala non è un albergo”, di nuovo in scena con 7 nuove date al Palazzo dello Sport di Roma dal 24 gennaio, dopo il successo delle prime 18 date di Milano e Roma andate tutte sold out; Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, di nuovo insieme al cinema con “10 giorni con i suoi”, terzo capitolo della celebre saga cinematografica diretta da Alessandro Genovesi.

Gli ospiti dell’attualità

Ospiti anche Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; in collegamento da Washington Antonio Di Bella; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra ed Edoardo Prati.

Gli ospiti del Tavolo

Chiude la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti Elia Nuzzolo, che ha interpretato Max Pezzali nella serie Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883; l’astrologo Simon & The Stars; Giovanni Esposito e Gigi Marzullo. Torna al tavolo anche Max Pezzali.

Che Tempo Che Fa diretta streaming

Oltre che durante la messa in onda sul Nove, è possibile vedere Che Tempo Che Fa in streaming su Discovery+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.