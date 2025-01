Cecilia Sala ospite di Che tempo che fa domenica 19 gennaio 2025

Cecilia Sala sarà ospite di Fabio Fazio della prima puntata del 2025 di Che tempo che fa. Esattamente un mese dopo l’arresto della giornalista avvenuto in Iran, dove si trovava per lavoro, e a pochi giorni dalla liberazione cui ha fatto seguito il ritorno in Italia, domenica 19 gennaio la giornalista sarà in diretta sul NOVE per la sua prima intervista televisiva dopo il drammatico fatto che l’ha riguardata.

L’annuncio ufficiale è arrivato dai social di Fabio Fazio che titola: “Domenica Che tempo che fa torna con Cecilia Sala“, all’interno una clip con le immagini del rientro all’aeroporto di Roma Fiumicino lo scorso 8 gennaio. L’abbraccio dei genitori, quello con il suo compagno e collega Daniele Ranieri, l’incontro con le autorità non appena atterrata. Nello stesso filmato la voce fuori campo del promo in onda sul NOVE dice: “Dopo 21 giorni di detenzione in Iran, l’8 gennaio è stata finalmente liberata“.

Il programma di Fazio, assicurandosi la presenza della Sala, mette a segno un altro grande colpo nella lista degli ospiti di primissimo piano. Un occasione di ritrovo con il pubblico che ha sperato per la sua liberazione e per raccontare quelle tre lunghe settimane che l’hanno privata della sua libertà.

Cecilia Sala: “Non c’è nient’altro che mi piaccia fare più di raccontare il mondo”

Recentemente il giornalista Mario Calabresi ha potuto conversare con Cecilia Sala nel podcast ‘Stories‘ di Chora Media. Nel racconto lungo 8 minuti, la giornalista – comprensibilmente emozionata – ha ricordato la mattina dell’arresto in hotel, i momenti più bui della sua prigionia nel carcere di Teheran e gli attimi in cui ha potuto sorridere: “La prima volta che ho visto il cielo e poi quando c’era un uccellino che faceva un verso buffo“, poi l’epilogo, l’imminente ritorno a casa.

La sua voglia di tornare a raccontare il mondo è rimasta immutata, anzi, forse ora è ancora più forte: “Non c’è nient’altro che mi piaccia fare più di questo” ha affermato.

Appuntamento, dunque, domenica 19 gennaio alle 19:30 sul NOVE con Che tempo che fa, ospite Cecilia Sala.