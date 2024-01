Papa Francesco ospite di Che Tempo Che Fa domenica 14 gennaio. Riparte così la prima stagione di CTCF sul Nove dopo la pausa natalizia, con un annuncio che arricchisce la lista dei grandi ospiti del talk di Fazio. È proprio il conduttore a dare la notizia con un post sui social.

I precedenti di Papa Francesco a Che Tempo Che Fa

Non è la prima volta che Fabio Fazio ha l’onore di intervistare il Santo Padre: sono passati quasi esattamente due anni dal loro ‘primo incontro’ televisivo. Era infatti il 6 febbraio 2022 quando Fazio, all’epoca su Rai 3, ebbe il piacere di intervistare Papa Francesco in una ‘pseudo-diretta’ nella quale spaziarono senza grandi problemi tra teologia e tango.

Sarà l’occasione per tornare sulla necessità della pace, tema estremamente caro a Papa Francesco, ma potrebbe essere anche l’occasione per chiarire alcuni passaggi sulle relazioni omosessuali e sulla maternità surrogata, argomenti e punti sollevati con forza da Bergoglio in questi primi giorni del 2024.

Papa Francesco in tv

Immaginando che Papa Francesco non raggiunga gli studi di Nove ma conceda una nuova intervista televisiva dalle sue stanze vaticane, o dalla sua residenza in Santa Marta, la partecipazione del Santo Padre si inserisce nella sua lunga lista di interventi mediatici. Tra serie tv che lo hanno visto protagonista sulle piattaforme, le tante interviste concesse ai media del mondo, Papa Francesco cerca di fare un uso decisamente ‘contemporaneo’ dei media di massa, superando quelle barriere che pure furono dei suoi predecessori. La telefonata in diretta di Papa Woytjla a Vespa in occasione dello speciale Porta a Porta su ventesimo anniversario del suo Pontificato fu all’epoca una cosa senza eguali. L’approccio di Jorge Bergoglio alla tv è invece molto più ‘dinamico’ e meno ‘sacrale’ di quanto non fosse in passato.

Un posto decisamente particolare nella storia dei rapporti tra la tv – non solo italiana – e il papato c’è di certo la storica visita di Papa Francesco agli studi Rai, con la partecipazione in presenza in uno speciale A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti. Un momento decisamente intenso, che ha rappresentato una prima volta significativa.