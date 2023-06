A Sua immagine: Papa Francesco, un ospite a servizio del programma

A servizio di Dio, ma anche di A Sua immagine. Così si potrebbe tentar di riassumere l’ospitata di Papa Francesco nello speciale del programma condotto da Lorena Bianchetti. Non solo per la prima volta un papa è arrivato in uno studio Rai, ma lo ha fatto anche attraverso una formula inedita. Il Santo Padre, infatti, non è stato protagonista di un’intervista one to one, ma si è messo in dialogo con la trasmissione.

Per lui era presente nello studio 3 di Saxa Rubra una comoda poltrona bianca, sulla quale ha preso parte alla puntata di A Sua immagine. Il titolo di questo appuntamento speciale era Il senso della vita e nel corso della puntata si sono alternate diverse storie. Dopo l’esperienza di vita di Fausto Desalu, è seguita quella dei genitori di Angelica, abbracciati dal Papa dopo la scomparsa prematura della loro figlia. Il Santo Padre si è trovato così a confrontarsi con testimonianze concrete di attimi e storie di vita vissuta.

Un confronto nel quale la figura del Papa non ha rubato la scena alle storie e ai loro protagonisti, riuscendo anzi ad esaltarli con le sue parole. Questo speciale di A Sua immagine ha così portato il Papa in tv in una nuova veste. Mantenendo il ruolo di ospite speciale, si è deciso di valorizzare la sua presenza non con un’intervista, ma attraverso la caratura dei suoi interventi.

Questo ha creato indubbiamente un effetto di straniamento fra chi, guardando la tv, si è visto il Santo Padre coinvolto nella trasmissione come un opinionista qualsiasi. È altresì vero che questa puntata di A Sua immagine è la conferma dell’immagine di normalità che Papa Francesco cerca costantemente di trasmettere.

Per il Papa più esposto di sempre in televisione, forse non deve stupire un’ospitata in cui è lui a mettersi al servizio di un programma televisivo e non viceversa.