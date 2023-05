I più maliziosi da Viale Mazzini commentano: ‘anche senza Fabio Fazio, il Papa viene in Rai. Letteralmente’. Al netto delle battute che fanno riferimento al passaggio del conduttore di Che tempo che fa dalla tv pubblica al canale Nove dalla prossima stagione, la notizia è storica: per la prima volta in assoluto il Papa si è recato in uno studio della Rai.

È accaduto oggi pomeriggio a Roma, precisamente a Saxa Rubra. Papa Francesco, infatti, intorno alle ore 14.00 si è spostato dal Vaticano per registrare un’intervista per il programma della Cei proposto su Rai1 A sua immagine, condotto da Lorena Bianchetti (che aveva già portato in tv Bergoglio). L’intervento del Pontefice, che è arrivato negli studi a bordo della 500 bianca, andrà in onda nella puntata di domenica 4 giugno.

L’intervista era in agenda il 29 marzo, ma poi fu rinviata perché Bergoglio era stato ricoverato al Policlinico Gemelli. In queste ore Francesco, reduce da una piccola indisposizione causa febbre, aveva rilasciato un’altra intervista tv, stavolta alla rete televisiva statunitense in lingua spagnola Telemundo, ma – come accaduto sempre fino ad oggi – accogliendo i giornalisti in Vaticano.

Il Papa per la prima volta in uno studio tv Rai, il commento dell’azienda

“La presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l’azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l’inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento“. Lo hanno dichiarato la Presidente, Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato, Roberto Sergio.

Il Papa per la prima volta in uno studio tv Rai, ecco di cosa ha parlato nell’intervista

Il Papa, nel corso dell’intervista tv registrata oggi, ha ribadito – citando il radiomessaggio dell’agosto del 1939 di Pio XII – la necessità di operare con la pace perché “con la pace si guadagna sempre e con la guerra si perde tutto“.

Papa Francesco ha “parlato dei grandi temi legati a questo momento storico con un appello per la pace, delle difficoltà che ciascuno incontra nell’esistenza quotidiana, dell’aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l’informazione devono svolgere in questo scenario”, riferisce la stessa Rai. In studio c’era anche suor Agnese Rondi, suora del Cottolengo. Si è parlato del disagio contemporaneo, da affrontare e superare con “la forza della vita“. In primo piano la storia di Fausto Desalu, campione olimpico nella staffetta 4×100 metri, nato da immigrati, accolto in Italia e cresciuto fino al titolo mondiale; ma anche quella di Serena e Matteo, coppia di giovani genitori che hanno incontrato Papa Francesco al Gemelli in occasione del suo ricovero e che si sono affidati al suo abbraccio nel momento della morte della loro bambina; ed ancora, la vicenda di Diana Gini, giovane che ha superato il bullismo grazie alla famiglia e di Nicolò Govoni, ex “scapestrato” che ha trovato la sua strada in un viaggio in India ed oggi è il cuore pulsante di una onlus che crea scuole popolari nel mondo, candidato al Nobel per la pace.

Papa Francesco, nell’ascoltare le varie testimonianze, ha offerto una riflessione “sulla sua vocazione mariana, sulle radici familiari da cui questa è nata e sulla voce di Maria nel mondo contemporaneo“.