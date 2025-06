Dalla prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 8 sorge una domanda: che fine ha fatto Valeria Fabrizi e la sua Suor Costanza? In effetti, del personaggio presente fin dalla prima stagione della serie tv di Raiuno, non si fa menzione nel debutto della nuova stagione, in onda da giovedì 27 febbraio 2025, anche su RaiPlay.

Ma quindi Suor Costanza ci sarà in Che Dio Ci Aiuti 8? State tranquilli e non fate “zac”: Valeria Fabrizi farà ancora parte del cast della serie, anche se il suo ruolo è stato ridimensionato rispetto alle stagioni scorse. Ad ammetterlo era stata l’attrice stessa già nell’estate scorsa, quando aveva rivelato che il pubblico avrebbe visto di meno Suor Costanza per una questione di trama.

La nuova stagione, infatti, si sposta dal Convento degli Angeli Custodi di Assisi ad una casa-famiglia di Roma, cambiando interamente cast, ad eccezione di Francesca Chillemi (Suor Azzurra, da due stagioni la protagonista). Anche il personaggio di Suor Angela, interpretato da Elena Sofia Ricci, comparirà di meno, ma sarà comunque fondamentale nelle scelte prese dalla giovane suora.

Nel caso di Suor Costanza, invece, c’è stato il rischio di non vederla più: ad ammetterlo è stata la stessa Valeria Fabrizi in un’intervista a DiPiùTv: “Ho convinto tutti che, senza di lei, il pubblico ci sarebbe rimasto veramente male. Alla fine, eccomi qui. Forse il fatto che l’ambientazione della fiction si sia spostata da un convento di Assisi, dove ero la madre superiora, a una casa famiglia di Roma, aveva portato a ripensare il mio ruolo. Ma poi non ci sono stati problemi”.

Fabrizi, quindi, comparirà anche nell’ottava stagione, ma non subito: dovremo aspettare qualche episodio per rivederla in azione. In particolare, Suor Costanza raggiungerà Suor Azzurra a Roma perché in procinto di incontrare il Papa (o almeno così pensa) e per mettere la giovane suora di fronte a un nuovo bivio.