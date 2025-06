Azzurra lascia il Convento degli Angeli Custodi ad Assisi per andare a Roma, alla Casa del Sorriso. Ma l’accoglienza non è delle migliori, anche se Suor Angela ha fiducia in lei

Le anticipazioni della prima puntata di giovedì 27 febbraio 2025, alle 21:30 su Raiuno, di Che Dio Ci Aiuti 8, ottava stagione della serie tv co-prodotta da Rai Fiction e da Lux Vide con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Suor Azzurra, giovane suora che da Assisi si è trasferita a Roma per occuparsi di una casa-famiglia insieme allo psicoterapeuta Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni).

Che Dio Ci Aiuti 8, prima puntata

Episodio 1, “Un nuovo inizio”

Suor Azzurra è appena arrivata a Roma per una nuova missione: Suor Angela (Elena Sofia Ricci), infatti, le ha affidato il compito di diventare la nuova operatrice residente di una casa-famiglia, la Casa del Sorriso, dove farà la conoscenza del rigido direttore, Lorenzo Riva, dei suoi figli, Pietro (Tommaso Donandoni) e Giulia (Gaia Bella), e delle ragazze ospiti, Olly (Ludovica Ciaschetti), una ragazzina molto precisa che vive lì da anni, e Cristina (Ambrosia Caldarelli), la nuova appena arrivata e che non vede l’ora di scappare. Il rapporto con Lorenzo non è dei migliori: il direttore, infatti, sembra non avere bisogno del suo aiuto, tanto che Azzurra arriverà a chiedersi se quello è il posto giusto per lei o se invece dovrebbe tornare alla sua vecchia vita, al Convento degli Angeli Custodi ad Assisi.

Episodio 2, “Libero arbitrio”

Per Suor Azzurra la convivenza con Lorenzo (e con le ragazze) si rivela tutt’altro che facile. Mentre fa di tutto per convincerli (e costringerli!) a mangiare insieme seduti a un tavolo, la nostra suora riuscirà a coinvolgere Lorenzo, nonostante la sua ritrosia, nel caso di una giovane ragazza, Alisia (Bianca Panconi), soggiogata dal fidanzato violento, Sandrino. Azzurra farà di tutto per farle capire che quello non è vero amore e le offrirà l’opportunità di una nuova vita alla Casa del Sorriso. Alisia saprà cogliere questa opportunità? E come la prenderà Lorenzo?

Quante sono le puntate di Che Dio Ci Aiuti 8?

In tutto, le puntata dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti sono venti, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta per dieci prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va in onda il 1° maggio.

Dove vedere Che Dio Ci Aiuti 8?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, si può seguire Che Dio Ci Aiuti 8 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Da martedì 25 febbraio la prima puntata è disponibile in anteprima sulla piattaforma. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere le stagioni passate.